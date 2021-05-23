「單純漏登400例算小事！」權威醫師揭危機：雙北檢疫量能燒到極限

▲台北人潮車流空城。（圖／記者劉亮亨攝）



記者黃可昀／綜合報導

昨日（22）新增321例本土，以及400例上周校正回歸的確診數，令不少人有一天暴增七百多例的錯覺，且對於校正回歸的作法有諸多爭議。胸腔重症醫師蘇一峰認為，漏登400例並非小數量，但其實背後有更令人擔憂的問題，「如果單單只是漏登，那就只是小事…」。

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▲權威醫師發表校正回歸看法。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）



蘇一峰在臉書指出，指揮中心22日公布的400例校正回歸，也就是說上周有400例漏登，如果單純只是來不及回傳數據那還只是小事，不過如果是檢疫速度跟不上，就代表「雙北檢疫量能燒到極限」，他關心的是相關人員是否有通知確診者，並請他們確實隔離？

陳時中說明，22日新增的本土案為321例，其他400例都是上周校正回歸，並非一日內突然暴增，所以不能說是單日新增721例，至於為何會出現校正回歸的情況？他回應，先前個案通報的程序太繁瑣，一個個案就要填20多個欄位，所以雙北個案數多，就面臨「通報塞車」的狀況，才會出現22日這種新舊個案並陳的現象。

網友留言，「這麼多確診其實要看地方政府的管控能力了」、「過去一年，原來我們中央完全沒擴大篩檢能量」、「這些人有無匡列跟擴大匡列令人憂心」、「有空廢話不會幫忙跑PCR？檢驗塞車，你以為跑PCR不用時間？」、「確診者地方政府馬上隔離了，只是資料上報CDC延遲了。」