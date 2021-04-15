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太魯閣撞擊畫面被切！運安會不滿偵辦太慢　楊宏智：花檢可以找我談

▲▼立法院交通委員會 運安會主委楊宏智堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲運安會主委楊宏智。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

太魯閣號重大事故釀成49死，而運安會調查事發原因後，公布列車行車紀錄器畫面，但也被質疑是「裁切過」的。對此，運安會主委楊宏智強調，這是與檢調之間的責任分工，也是標準作業程序。另外，傳出花檢對於運安會發布的證據資訊似乎有不滿，他也說明，雙方都是獨立單位，「我們知道對方的職權在哪」，且花檢若有不太清楚的地方「可以找我談」。

針對太魯閣號事故發生後近2週，期間運安會及花檢紛紛傾盡全力調查，而運安會在本月6日召開記者會時，也公開列車行車紀錄器畫面，太魯閣號在出和仁隧道出口，過彎後看到捲著樹幹雜草工程車，接著撞上去出軌傾斜，硬生生再撞上隧道左側，錄影畫面就進入全黑，過程大約9秒。不過，仔細看畫面所呈現的角度比較偏左半邊，太平洋也拍到了，但右大半邊卻憑空消失。

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▲▼太魯閣事故證據照片。（圖／截自運安會影片）

▲太魯閣事故列車行車紀錄器畫面。（圖／截自運安會影片）

運安會也證實畫面裁切一事，而楊宏智今受訪時則解釋，這是跟「人」有關係，因此在分工上與檢調間有所協調，第一時間會將之交由檢調，這也是標準作業程序之一。不過，對於運安會陸續公開資訊，花檢似乎有部分不滿；對此，楊宏智也回應，雙方都是獨立單位，「我們會用我們專業做判斷」，他也認為，某方面來說，社會大眾有知的權利，但他們也知道職權在哪，並說，花檢如果有不太清楚的部分「可以找我談」。

至於證據是否都已經蒐集完成，楊宏智也說，安全調查的證據都在掌握中，需要更精確的計畫。而對花檢的調查進度是否有任何疑慮？他強調，他們有他們的考量、各司其職，「我個人沒意見」，且所謂偵查不公開也是他們的專業判斷，運安會也有偵查不公開的部分，兩者會找到平衡點，也就是說在大眾知的權利與偵查不公開的界線在哪都相當清楚，「這邊沒有任何意見」。

對於後續會不會再公布相關證據資料，楊宏智則說，會再主動說明，大家不用太過擔心。

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