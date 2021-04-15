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批餐廳「不接小孩」取消仍收2千訂金！　奧客PO簡訊自打臉

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社／Google Maps）

▲de nuit被網友點名抱怨。（圖／Google Maps）

記者崔子柔／綜合報導

魏姓女子昨（14）日發文抱怨，她預約北市大安區一間法式餐廳2大人、1幼兒，但到了預定日期前3天才被餐廳告知只能取消或不帶小孩，而且取消後還被收2000訂金，讓她相當不滿，不過網友發現，她PO出的訂位資料只有2大人，而且該店一直以來都規定不招待小孩，認為是魏女太奧客。

魏女昨日在臉書社團「爆料公社公開版」發文指出，她上月28日就預訂4月13日有2大、1幼兒要用餐，但餐廳在這10幾天都沒有特別說不行，直到前3天才說不能帶小孩，取消訂位卻還是扣取2000元訂金，「說訂位須知有告知，合理嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社／Google Maps）

▲▼魏女PO文。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社／Google Maps）

de nuit法式餐廳回應，除了要維護其他客人的用餐品質，現場也有許多刀具、玻璃器皿，是為了保護兒童安全才不接待12歲以下的孩童。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社／Google Maps）

▲簡訊內容顯示只有預約2成人。（圖／翻攝自爆料公社）

其他網友發現，de nuit的網站就有提到只接待12歲以上的貴賓，也不提供兒童餐具、座椅，魏女PO出的訂位簡訊也顯示她最初只有預訂2位成人，認為「合理啊...人家不收小孩寫的清清楚楚的，你說你備註又怎樣...」、「這家訂位網站沒有地方能標註『幼兒』的部分欸」、「你的訂位也只有二位大人。那現在突然冒出一個小孩？」。

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