妹妹淚訴「假仙姑」害死哥　喪禮上媽冷血回應：不然早死在兒手裡

▲控制狂媽媽因為信了假仙姑，害死了自己的兒子。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者林彥臣／綜合報導

控制狂父母往往會造成許多家庭問題，甚至導致不可挽回的悲劇。在 Dcard有一位女網友表示，控制狂的媽媽向來跟哥哥感情不好經常衝突，後來甚至因為信了假仙姑，把哥哥害死，直到喪禮的時候，反應還相當冷血，認為若沒有仙姑，遲早死在兒子手上。

原PO發文表示，哥哥從小就與媽媽感情不好，常常覺得媽媽管太多因此吵架，後來哥哥到台北念大學，到前年10月帶了一個女朋友回家，但是在聊天時聊到女朋友曾經整過型，媽媽突然暴怒把她趕出去，還逼迫兩人分手，並且透過各種方式探聽哥哥的生活，還在沒有經過哥哥的同意下，替他報轉學轉到中部的學校。

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▲媽媽因為哥哥的女友整形，就當場暴怒把她趕出去（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



原PO 說，從那件事之後，哥哥就經常莫名大哭，情緒很不穩定，剛開始哥哥還會跟媽媽整天都在訊息中吵架，後來他直接不回訊息也不回家，媽媽直接辭掉工作，殺到台北找人，還好死不好看到哥哥送女朋友回宿舍，當場逼對方不准再靠近他。

原PO 說，去年5月哥哥變得完全不說話，常常看著遠方發呆也聽不見別人說話，原PO跟媽媽說他生病了，但是媽媽卻認為他中邪了，然後「悲劇就開始了」。

原PO說，媽媽透過了一個他們兄妹都很討厭的直銷阿姨，介紹了一個在桃竹苗一帶很有名的70多歲仙姑，仙姑說他們母子之所以一直吵架，是因為兒子是她上輩子的冤親債主，這輩子是來索命的，當然不會感恩父母，那個女朋友上輩子也是被媽媽害死的，所以慫恿兒子報仇，哥哥現在不說話是正在恢復前世記憶，如果不處理連妹妹都會被殺。

原PO強調，媽媽之所以對仙姑這麼相信，是因為仙姑預言了媽媽沒跟她說的事，像是哥哥的女朋友等等。但是原PO覺得，有些事情根本就是直銷阿姨事先透露的，或是媽媽自己被套話套出來，然後就自己對號入座了。

▲媽媽信了仙姑之後，在哥哥的房間裡貼滿了奇怪的符咒。（示意圖／記者陳以昇攝）



原PO說，仙姑不但要求媽媽拿哥哥的頭髮作法，後來以「煞太重」需要花50萬買塔位安祖先，才能鎮住冤親債主，然後還再哥哥的房間裡貼了一大堆奇怪的符咒，去年中秋節哥哥回家，媽媽還一直對著他尖叫做一堆奇怪的儀式，還要給仙姑加持過的火盆燒一下。

原PO強調，「結果那個中秋是我最後一次見到我哥」，去年11月他從11樓一躍而下，並且從哥哥的遺書中知道，他跟女友從高中就交往，一起考上第一志願，他真的很愛對方，女友因為車禍整形，但是媽媽認為整形不檢點，就是要勾引男人是做援交的，兩人因此斷了2個月的聯繫，後來好不容易挽回，卻又再次受到媽媽的羞辱，那個女生還因此辦了休學。

原PO接著說，後來在喪禮上，他對著直銷阿姨大吼，說她是殺人兇手，遲早下地獄。但是媽媽卻很生氣，說仙姑是她介紹的，「不然我早就死在他（兒子）手裡」。

▲原PO說她現在照三餐傳訊息給媽媽，「證明自己不是冤親債主」。（圖／翻攝PAKUTASO）



原PO感嘆，她無法得知仙姑的確切身份，但是知道仙姑有不少「信徒」，她也從此害怕會帶了不合媽媽心意的男朋友回家，所以不敢跟任何異性交往，然後每天按照三餐回報我當天做的事情，還不停的買很多東西寄到家裡，傳一堆抱抱親親貼圖給她，「我必須證明我很愛她，我不是冤親債主」。

原PO最後說，「現在回家的時候看到那個連符咒都還沒撕掉的房間，我總是產生一種幻覺，好像我的房間也出現了那些奇怪的記號，回到家裡的時候總是想起那個火盆，我媽說我們安全了」。

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