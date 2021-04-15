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求人不如求己！PureGo蔬果洗淨偵測器入水自動測農藥殘留　輕巧美型成廚房最佳幫手

▲▼ PureGo蔬果洗淨感測機。（圖／ASUS提供）

▲美式賣場查驗出含有不符規定農藥殘留含量蔬果，但消費者在家中沒有專業儀器要如何檢測？別擔心，就交給ASUS新推出的Pure GO替您把關居家健康。（圖／ASUS提供，下同）

消費中心／綜合報導

進口的蔬果真的安全嗎？近日新聞讓消費者對於食安問題更加擔心，連大型連鎖賣場的蔬果在販售前都已經做過第一層把關，卻仍然檢驗出不合格產品，那一般消費者常去的像是傳統市場、水果行的所購買回家中的食材要怎樣清洗乾淨才能吃得安心呢？這時不妨透過科技產品建立智慧生活，讓食材在家裡烹煮前都再經過一層檢驗，讓所有家人都能吃得快樂安心。

為了讓大家吃得安心、避免在家裡無法偵測農藥殘留的問題，ASUS推出市面上第一台「PureGo蔬果洗淨偵測器」，在設計上以精準、方便使用作為考量，貼心將所有可能遇到的問題都解決，讓PureGo結合眾多優點於一身，成為煮夫、煮婦把關食品安全的最大幫手。

▲▼ PureGo蔬果洗淨感測機。（圖／ASUS提供）

PureGo蔬果洗淨偵測器以獨家智能入水自動偵測，在洗菜、食材的過程中，放進洗菜籃與蔬果一同清洗，入水後就會自動偵測，只要10秒鐘就可以知道蔬果的洗滌狀況，IP67防水等級毋須擔心在使用過程中會有漏電狀況，只要簡單步驟就能辨析水中農藥及其他殘留物的濃度，當機身亮起紅、橘燈就建議繼續沖洗、或是換水沖洗；達到綠燈就表示洗菜中已達接近清水、無污染的程度，就能安心食用。

而PureGo除了可以單獨使用，也可以下載具有自動提示功能的App搭配使用，將同步將即時洗滌資訊、洗淨通知、機器校正提醒等等功能，透過App中「洗滌日記」記錄下來，不僅能夠更清楚知道農藥殘留狀況，還能提高洗菜效率、甚至分享給好友一起「洗得乾淨、吃得安心」。此外，在外型上以輕巧美型、無線充電著為特色，純白手掌大小機身放在廚房完全不佔空間，而無線充電的特性能夠在廚房任意移動，不會被一條線綁著使用不便、也不會有線材上的安全疑慮。

與其求人，不如自救！以往對於食品安全檢測都會覺得需要複雜工序，但現在只要在洗菜過程中將PureGo丟進去與食材一起沖洗，短短10秒就能知道水中農藥、殘留物濃度，輕鬆替居家食安問題把關，而且操作十分容易、體積也美型輕巧，現在就跟著PureGo的強大偵測系統，成為所有家庭把關食安問題的「健康小幫手」！

了解更多：https://store.asus.com/tw/item/202011DM020000001/D5921

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關鍵字：

ASUSPureGo蔬果洗淨偵測機農藥食安

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