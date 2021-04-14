機組員打完2劑疫苗14天後出入境「免居家檢疫」　華航、長榮說話了

▲機組員檢疫鬆綁，接種完2劑疫苗，出入境免居家檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日宣布，15日起放寬國籍航空機組員返國後檢疫措施，接種疫苗的機組員飛短程航班，回國即可回歸正常生活，長程航班僅需落實7天自主健康管理。對此，華航表示，因檢疫規定已有變化，將重新調查機組員施打意願；長榮則說，政策調整後有助於增進同仁施打意願，會加強宣導鼓勵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲4月15日起調整國籍航空公司抵臺航班之機組員檢疫防疫措施。（圖／指揮中心提供）

指揮中心宣布，15日起調整國籍航空機組員返國後檢疫防疫措施，入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）返國需3天居家檢疫，結束當日核酸檢驗陰性，其餘11天即可自主健康管理。當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）僅需14天自主健康管理。

指揮中心進一步指出，接種疫苗為最具成本效益之傳染病防治措施，國籍航空機組員完整2劑疫苗接種2週後，長程航班只需7天自主健康管理，結束當日檢驗通過即解除；短程航班免自主健康管理，應落實防疫新生活。

華航指出，機組人員檢疫措施調整後，讓人力派遣及航班規劃更有彈性。華航除持續宣導與落實防疫，也鼓勵機組員接種疫苗保障自身安全，同時提升旅客搭機信心。另提醒完成疫苗接種之人員，仍需注重各種防疫措施，落實防疫新生活，以維護身體健康。

▲華航表示，因檢疫規定已有變化，將重新調查機組員施打疫苗意願。（圖／記者李毓康攝）

華航說，接下來會配合衛福部指定的時間及地點，依機組員意願與檢疫管理規定，由公司安排施打疫苗。因檢疫規定已有變化，也將重新調查機組員施打疫苗意願。

長榮航空則表示，將依中央流行疫情指揮中心公布之最新機組員檢疫防疫措施辦理，持續嚴格落實各項防疫健康管控措施，並加強宣導鼓勵第一線同仁儘早接受疫苗接種，相信在相關防疫政策調整後，有助於增進同仁施打疫苗的意願。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來