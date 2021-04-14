台帛旅遊泡泡快破！觀光局急邀開會檢討檢疫、票價　續洽談新加坡

記者賴文萱／台北報導

台帛旅遊泡泡因高額成本，導致許多旅行社成團困難，華航坦言載客率不理想，宣布取消4月17日來回航班。交通部次長陳彥伯表示，今天下午觀光局會邀集相關單位、業者共同討論後續檢疫、票價、旅遊產品等問題。至於是否會影響台灣跟其他國家旅遊泡泡的進展？陳表示，政策走向是既定政策，不管是新加坡等等的，還是持續洽談中。

▲帛琉旅遊泡泡成行，消費者卻興致缺缺。（圖／帛琉首發團新光醫院隊醫唐豪悅醫師授權提供）

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為推廣台帛旅遊泡泡，華航先前已主動調降機票價格，也取消收取旅行社訂位作業金，自行吸收相關成本，鼓勵旅行業者積極推廣。但近期旅行社回報收客狀況仍不理想，考量載客率偏低，決定先取消4月17日來回航班，後續航班再和旅行業者一起努力行銷，期盼擴大台帛旅遊泡泡效益。

外界擔憂台帛旅遊泡泡快要泡沫化，對此，陳彥伯今日受訪表示，旅遊泡泡遊程本身就是在防疫下的旅遊產品，跟一般旅遊產品不同，旅行本身是供需市場，交通部尊重不管是旅行社或航空公司在市場機制下的規劃，這是大原則。

但是旅遊泡泡的現象，交通部非常關切，陳彥伯說，觀光局今天會邀集外交部、疾管署、移民署、民航局及航空公司、旅行社、旅行公會等，就大家關心的面向做檢討，看看是不是能讓旅遊泡泡做得更大。

▲交通部次長陳彥伯。（圖／記者賴文萱攝）

檢討方向包含有關檢疫議題，還有就航空票價問題也會檢討，第三就是，帛琉產品是比較適合年輕族群的產品，也希望相關旅行社的開發是不是能更多元，吸引大家去參加旅遊行程。

陳彥伯說，希望透過討論，讓旅行社或航空公司多加宣導，希望一起努力行銷在這樣疫情下難得得到的泡泡，吸引更多人在國境還沒解封時，能去體驗旅遊產品。

至於台帛泡泡發展是否會影響到跟其他國家的洽談？陳彥伯說，旅遊泡泡政策走向是既定政策，不管是新加坡等等的，還是持續洽談中，也會把帛琉經驗在後續洽談時共同納入討論。

▲受到採檢費用影響，民眾去帛琉玩的團費也水漲船高。（圖／新光醫院提供）

華航帛琉旅遊泡泡航班自4月1日開航迄今，總計飛航4班8個來回，總載客人數332人，總座位數1264座（每班158座X8)，載客率約26%。

華航台帛航線今日去程航班僅2人訂位，回程航班有47人，因此去程部份改成不載客營運，回程維持正常運行；4月17日去程僅2人訂位，回程無人訂位，因此取消來回航班。

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