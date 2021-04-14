不要123啦！陳其邁打疫苗讓全場笑翻　籲「短暫刺痛換來保護」

▲高雄市長陳其邁施打疫苗 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

AZ疫苗接種再擴大！高雄市長陳其邁14日前往民生醫院施打疫苗，由於需配合媒體拍照，針劑持續由護理科副主任黃碧華懸在左臂持續超過10秒，陳其邁忍不住喊怕，還對著主持人說「不要數123啦」，施打完後他表示只有短暫的針刺疼痛，沒有其他感覺。

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▲施打前先作勢拍照 。（圖／記者洪靖宜攝）

為維持防疫量能，使高感染風險對象儘早獲得免疫保護力，中央自本(110)年4月12日起開放防疫人員及高接觸風險工作者等第二、三類實施對象接種COVID-19疫苗。高雄市長陳其邁在14日與疾病管制署高屏區管制中心林明誠主任、高雄市政府防疫人員及高接觸風險工作者前往高雄市立民生醫院共同接種疫苗。他依程序填寫同意書，經醫師問診及檢查後，接受COVID-19疫苗接種，過程中應要求讓媒體拍照，一旁主持人先問：「市長準備好了嗎」，陳其邁說：「等一下等一下」，接著喊：「1、2、3」，讓陳其邁忍不住喊：「等一下啦！打針不要123啦」，讓在場人員全笑了。

緊接著各類防疫人員，包含：防疫旅館從業人員代表、里幹事、消防局隊員、清潔隊員、員警、防疫計程車司機、航港局、移民署第一線防疫人員以及各局處首長總計23人也陸續進行接種。

▲陳其邁接種後，陪交通局長張淑娟等人打疫苗 。（圖／記者洪靖宜攝）

陳其邁會後表示，「要打當然會緊張啦！尤其大家在喊123，喊了好幾次還不打，那個感覺是最難受的時間，其實打了還好，不太有什麼感覺，到目前為止也沒有疼痛的感覺，眼睛一閉就過了，短暫的針刺的疼痛，會換來不僅保護自己也保護家人，更保護社區，所以打疫苗是每一個人的權利，當然對防疫來講也是義務，因為要建立集團的免疫，讓我們每一個人都有抵抗力，就能夠預防肺炎的傳播。」

他指出：「尤其現在國際疫情的蔓延，雖然我們自己防疫做得好，大家就覺得說好像有打沒打沒差，其實差很多，要為了在未來不管是邊境的打開，恢復人員往來，讓整個國際不管是經貿或者是交流能夠順利，一定要先排到順序的時候，就一定要按照順序來接打疫苗。」

高雄市目前共有9間合約醫院提供第一、二、三類對象接種COVID-19疫苗，截至4月13日止，高雄市已有4584人完成接種。符合接種資格對象可至高雄市政府衛生局全球資訊網COVID-19疫苗專區查詢院所後線上預約接種。

時間對我們來說完全沒用！