華視52台未來可否接「政治廣告」？總經理莊豐嘉回應了

▲華視總經理莊豐嘉說明未來可否接政治廣告。（資料圖／華視提供）



記者林育綾／台北報導

華視進駐52頻道確定在4月19日開播，如今卻面臨身分「公不公、私不私」的爭議，究竟有沒有受到公股條例限制，不應播製政治及宗教相關廣告、節目；對此華視總經理莊豐嘉今（14）日說明澄清，華視未接受政府的「附負擔捐贈及補助」，在商業機制下運作，未來當然可以播相關的廣告或節目。

立法院今召開教育文化委員會，邀請文化部、公視、客台、原民台、中央社與央廣，針對「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規劃」進行專題報告，並備質詢。其中多位立委關切華視營運問題，除了憂心每年虧損約3億，接手52台後，相關資源是否能夠承擔；也關心華視的身分定位問題。

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其中有立委提問，華視若屬於公廣集團，是否受到公股相關條例限制，不得製作或播放政治政黨、宗教相關廣告和節目？對此，華視總經理莊豐嘉說明，「無線電視事業公股處理條例」有附負擔捐贈及補償，如果華視有接受這樣的補助，自然不能播放政治及宗教內容；但華視目前並沒有接受附負擔捐贈，都是自籌款，而且52台走的是商業運作，既然沒有附負擔捐贈，當然就沒有限制，可以接政治廣告。

▲華視定位問題備受關切。（圖／華視提供）

至於華視身分「公不公、私不私」的問題，由於目前華視還有約16.7%民股，莊豐嘉也說，未來是否由政府將剩餘民股全部買下，若這樣的情況發生，且接受政府的附負擔捐贈，當然會遵照法規不接政治廣告。

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