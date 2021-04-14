　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華視52台未來可否接「政治廣告」？總經理莊豐嘉回應了

▲▼華視總經理莊豐嘉。（圖／華視提供）

▲華視總經理莊豐嘉說明未來可否接政治廣告。（資料圖／華視提供）

記者林育綾／台北報導

華視進駐52頻道確定在4月19日開播，如今卻面臨身分「公不公、私不私」的爭議，究竟有沒有受到公股條例限制，不應播製政治及宗教相關廣告、節目；對此華視總經理莊豐嘉今（14）日說明澄清，華視未接受政府的「附負擔捐贈及補助」，在商業機制下運作，未來當然可以播相關的廣告或節目。

立法院今召開教育文化委員會，邀請文化部、公視、客台、原民台、中央社與央廣，針對「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規劃」進行專題報告，並備質詢。其中多位立委關切華視營運問題，除了憂心每年虧損約3億，接手52台後，相關資源是否能夠承擔；也關心華視的身分定位問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中有立委提問，華視若屬於公廣集團，是否受到公股相關條例限制，不得製作或播放政治政黨、宗教相關廣告和節目？對此，華視總經理莊豐嘉說明，「無線電視事業公股處理條例」有附負擔捐贈及補償，如果華視有接受這樣的補助，自然不能播放政治及宗教內容；但華視目前並沒有接受附負擔捐贈，都是自籌款，而且52台走的是商業運作，既然沒有附負擔捐贈，當然就沒有限制，可以接政治廣告。

▲▼ 華視大樓。（圖／華視提供）

▲華視定位問題備受關切。（圖／華視提供）

至於華視身分「公不公、私不私」的問題，由於目前華視還有約16.7%民股，莊豐嘉也說，未來是否由政府將剩餘民股全部買下，若這樣的情況發生，且接受政府的附負擔捐贈，當然會遵照法規不接政治廣告。

你可能也想看

華視累積虧損18億！遭質疑「還敢接52台」　宣告3年轉虧為盈

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
台股爆4838億歷史天量　分析師曝關鍵原因！
這間國小超幸福！營養午餐驚見「龍蝦」
疑活活餓死4月兒！警押狠父殯儀館相驗　他神態輕鬆還「一次抽2
LIVE／拜登首發團訪台　抵達松機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

400元打槍音檔流出！傳播妹「覺得被下降頭」　經紀：正常了再聯絡

該如何緊緊抓住他的心！天秤給他安全感　天蠍重視一起成長的關係

超狂的幸福！雲林國小營養午餐「龍蝦大餐」上桌　學童吃到笑咪咪

女兒偷拿同學彩色筆被關心！媽委屈「才一支」被網罵哭：都霸凌我

救災人員、目睹乘客都有！陳時中曝「初步統計數字」預計千人可領善款

家政課做「紅豆大吐司」！媽一看成果暈了　網全笑翻：以為是棉被

衛福部賑災專戶累計「9.7億善款」　陳時中：最快下週發第一筆款項

日本福島核輻射廢水排入大海　北海岸漁民憂：秘雕魚事件重現

自費接種新冠疫苗4類對象可打「最高僅收600元」陳時中揭原因

華視52台未來可否接「政治廣告」？總經理莊豐嘉回應了

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

400元打槍音檔流出！傳播妹「覺得被下降頭」　經紀：正常了再聯絡

該如何緊緊抓住他的心！天秤給他安全感　天蠍重視一起成長的關係

超狂的幸福！雲林國小營養午餐「龍蝦大餐」上桌　學童吃到笑咪咪

女兒偷拿同學彩色筆被關心！媽委屈「才一支」被網罵哭：都霸凌我

救災人員、目睹乘客都有！陳時中曝「初步統計數字」預計千人可領善款

家政課做「紅豆大吐司」！媽一看成果暈了　網全笑翻：以為是棉被

衛福部賑災專戶累計「9.7億善款」　陳時中：最快下週發第一筆款項

日本福島核輻射廢水排入大海　北海岸漁民憂：秘雕魚事件重現

自費接種新冠疫苗4類對象可打「最高僅收600元」陳時中揭原因

華視52台未來可否接「政治廣告」？總經理莊豐嘉回應了

徐玄IG出面感激不忘放火燒大家　身上唯美提花上衣竟千元有找

終止連4貶！新台幣收28.435元、升值3分

400元打槍音檔流出！傳播妹「覺得被下降頭」　經紀：正常了再聯絡

汽機車零配件與車電展AMPA今開展　貿協：近400家業者參與

男友月砸萬元請大餐！她知「血汗真相」內疚了：我不想給錢該怎做

台股出現「雪崩式」賣壓！他慌了　賣光手上股票：休息一陣子

少年籃賽／宜蘭南澳衛冕成功　完成二連霸教練力讚球員

少女性愛成癮！男友無法招架找友幫忙...前後榨乾25男子

回不去的車友直線挑戰！陸上航母 HONDA「GOLDWING F6B」開箱

人類狂打電玩…科學家曝未來恐進化！　「拇指+食指」極長如ET

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

倫理委員爆不倫　百大名醫出軌美女教授

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

鮭魚之夢掰了　中醫系男大生清明後悄悄改名

舒力基「龜速」恐達強颱！　最新預測：梅雨遲到機率高

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

台中高中女失蹤3天！家屬含淚求尋：寶貝快回家

丹大溪漂8具水鹿無頭屍！獵人噴紅漆簽名

大台北沒限水　台中妹嗆：我們次等公民？

快訊／白沙屯媽突停下360大迴轉　信徒：有狀況！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

神預言311　未來人：中國2062已消失

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

「很多人說你們要變有錢人了」　罹難者家屬揭善款真相

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面