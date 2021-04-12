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美國調整對台交往準則　蕭旭岑：希望民進黨讓國旗豎立在雙橡園

▲▼雙橡園升旗。 （圖／駐美國台北經濟文化代表處）

▲雙橡園。 （圖／駐美國台北經濟文化代表處）

記者徐政璿／台北報導

美國國務院9日公布最新對台交往準則，在台灣政壇引發關注。前總統府副秘書長蕭旭岑表示，希望民進黨政府跟國民黨政府朝一樣的目標努力，未來能讓中華民國國旗大大方方地豎立在駐美代表處前，就像美國在台協會（AIT）台北辦事處前那面美國國旗一樣。

前美國國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）在卸任前宣布，取消所有美國政府對台政策自我施加的限制之後，新的《對台交往準則》頒行，在新的準則下，美台官員將能前往對方官署拜會與洽公，美方官員也得以參加雙橡園的活動，但不包括雙十國慶等台灣重要節慶活動。

前總統馬英九主政時期的總統府副秘書長蕭旭岑表示，總統蔡英文執政將滿5年，美國仍僅持續強調對台「堅若磐石」般的「非官方」關係，還把對台交往的準則修訂後，重新拿出來限制互動層級與方式，但這已是民進黨政府拿來大書特書的所謂外交成績了。

蕭旭岑說，蔡英文上任後，「媚美反陸」而不「親美和陸」，其他外交領域更是乏善可陳，除了邦交國從22個變成15個，連包括世界衛生組織在內等聯合國重要周邊機構都參與不了，已建立的駐外館處名稱全被迫改為「台北」，「新南向政策」雷聲過去只剩雨點。

蕭旭岑指出，我國與日本、英國、德國、法國、歐盟等重要國家及組織的實質關係疲弱，多靠一些國家的民意代表與社會人士撐場面、大內宣，顯示民進黨政府外交少辦正事、失能已久，長期下來，將嚴重衝擊我國國際地位的維持。

另外，國民黨國際事務部也表示，自從1979年美國片面與我斷交後，雙橡園及駐美辦公機構（現稱台北駐美國經濟文化代表處）就再也不能升中華民國國旗。

國民黨國際事務部強調，龐佩奧（Mike Pompeo）今年1月上旬取消一切以國務卿名義發布的對台接觸文件之前，美國政府的文件是禁止「台灣當局」（Taiwan authorities）官員進入美國聯邦政府建物，美方官員也不得進入「台灣當局」官署建物，當時的國民黨政府理解美國發布各準則及備忘錄的作法，但希望美國能彈性處理雙邊官式互動。

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