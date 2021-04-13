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立院將審國務機要費除罪化　民進黨立委：不是為扁案脫罪

▲前總統陳水扁出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院財政委員會15日排定審查《會計法》條文修正草案，因事涉國務機要費除罪化，遭國民黨批評是為前總統陳水扁脫罪。對此，財政委員會召委、民進黨立委郭國文表示，國務機要費除罪化並非為扁案脫罪，政府各部門的特別費已除罪化，沒道理國務機要費不能除罪化。

立法院財政委員會15日將審查民進黨立委蔡易餘等人所提《會計法》第99條之1條文修正草案，由於觸及國務機要費除罪化議題，國民黨立委賴士葆等人質疑這是針對性立法，揚言絕對反對。

根據蔡易餘所提《會計法》修正草案，主張民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

對此，郭國文受訪時表示，國務機要費除罪化並非為扁案脫罪，政府各部門的特別費已除罪化，沒道理國務機要費不能除罪化，主要是為了制度公平性，目前已獲得民進黨團總召柯建銘的同意。

▲▼立委蔡易餘施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委蔡易餘提出《會計法》修正草案。（圖／記者李毓康攝）

民進黨立委許智傑認為，總統國務機要費與部會、縣市首長特別費是一樣的概念，這不是針對陳水扁一人，過去包括前台北市長馬英九、陳水扁都一樣，未來不管國民黨或是民進黨的總統都一樣，就是要建立一套長久公平一致的標準，希望國民黨也一起支持。

民進黨立委鄭運鵬則說，國務機要費案很特別，是當年陳水扁與馬英九政權交替時最有名的案子，但卻是罪行最輕的案子，到更一審判決時已經沒有貪污重罪，只有偽造文書，和外界認知差距很大。

鄭運鵬指出，國務機要費案纏訟多年無法判決，特別的地方在於只有總統的特別費叫國務機要費，其他首長叫特別費，所以修法的確也會是針對一個案子。

鄭運鵬說，他長期主張扁案應該透過特赦處理，也認為這麼重大政治指標的修法，不太可能透過表決的方式處理，希望各黨可以放下過去的對立仇恨，能夠在共識之下合理修法，讓扁案可以在第十屆終結這段政治紛爭。

郭國文表示，他將盡力與國民黨立委溝通，希望屆時在財政委員會能夠審查順利，呼籲大家透過對話討論，不要一直聯想到扁案。

新光醫院前副院長黃芳彥今年1月28日在美國加州身亡，由於涉及陳水扁國務機要費案，柯建銘當時受訪時表示，黃芳彥從來不介入政治事務，就連自己的朋友也很少，這是有他獨特的風格。

柯建銘強調，國務機要費本身就是特別費，早就應該除罪化，「全國所有人的特別費都除罪化，只剩下國務機要費只是因為總統府特別費改名」，民進黨團也已經提案，希望本會期能夠審議。

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