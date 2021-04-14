上次遇詐騙遭攔阻這次又來匯　台中婦懊惱：為何這麼輕信別人

▲台中一婦人接連兩次都差點被詐騙，懊惱為何這麼輕信別人。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名48歲吳姓女子日前到銀行要匯3萬元人民幣給印尼「丈夫」，行員深覺可疑報警，警方一到場就發現吳女眼熟，原來吳女前一陣子才要匯給詐騙集團被攔阻，不料這次又來，而且為了取信行員，謊稱是匯給丈夫，但她丈夫根本沒出國，吳女經員警苦口婆心解釋後，對於自己這麼容易輕信他人，感到懊惱不已，當場不斷向警方鞠躬道謝。

台中警三分局立德派出所警員黃若媙、鄭裕憲，日前接獲銀行通報有民眾疑似遭詐，行員表示，要匯款的吳女聲稱要匯3萬元人民幣給人在印尼的丈夫，但她丈夫前幾天才來銀行，不太可能出國，行員見吳女態度異常，通報警方到場。

警方發現這個人好眼熟，仔細一瞧，原來吳女日前才遇上交友詐騙，被行員和員警成功阻詐，沒想到事隔沒幾天，她又落入詐騙集團的陷阱。

經了解，吳女平時樂於交友廣結善緣，得知印尼網友陷於危難著急不已，不但堅持要在銀行匯款，更不願讓警方查看聊天內容，警方發現對方提供的帳號疑為詐騙帳戶，花了一番心力苦口婆心勸說後，吳女終於明白自己又落入詐騙集團的圈套，對於自己這麼容易輕信他人，也感到懊惱不已，不斷鞠躬向警方道謝。

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