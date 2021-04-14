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疫情衝擊無法回鄉過新年！慈大校園辦潑水節　泰生相聚享溫馨

▲▼慈大泰國學生舉辦「撒哇滴咖，泰國潑水節」活動，讓師生更認識泰國。（圖／慈濟大學提供，下同）

慈大泰國學生舉辦「撒哇滴咖，泰國潑水節」活動，讓師生更認識泰國。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

你所不知道的泰國！！原來泰國有兩個新年，泰國十二生肖裡居然還有大象！這星期是泰國的傳統過年「宋干節」，也就是觀光客最熟悉的潑水節，除了泰國慶祝外，「宋干節」也是寮國、緬甸、柬埔寨及中國傣族人的傳統新年，慈大泰國學生日前舉辦「撒哇滴咖，泰國潑水節」活動，介紹泰國新年的傳統，還有泰式料理以及泰國打招呼的方式，讓師生對於泰國更認識。

泰國宋干節以西曆4月13日到4月15日為主分為三天，第一天要禮佛、浴佛日及長輩日，4月14日是家庭日，晚輩會為長輩進行「獻水式」以示尊敬並希望獲得祝福。4月15日是迎新日。慶祝泰國新年，慈大泰國籍學生全部穿著傳統服裝，「撒哇滴咖」歡迎慈大師生一起來與他們過新年。

▲▼慈大泰國學生舉辦「撒哇滴咖，泰國潑水節」活動，讓師生更認識泰國。（圖／慈濟大學提供，下同）

泰國籍艾順琴同學表示，泰國新年是和親友相聚的時間，但因為疫情，多數同學已經一年沒有回家了，慈大有五位泰籍研究生，三位大學部的學生，感謝國際處邀請大家舉辦活動，平時研究生與大學部的學生比較少有機會交流，但透過這活動，這些泰國學生能聚在一起，大家一起辦活動，說家鄉話，吃家鄉菜。艾順琴也準備了泰國節慶時在佛寺或佛塔作為裝飾用紙旗（泰語：DONG，有吉祥如意，平安無災的意思），材料也是從泰國帶回來的紙，利用摺紙的技巧，最後用剪刀，剪出造型，掛在家裡就是具有祝福的裝飾品。

▲▼慈大泰國學生舉辦「撒哇滴咖，泰國潑水節」活動，讓師生更認識泰國。（圖／慈濟大學提供，下同）

泰籍生利用摺紙技巧，再用剪刀剪出造型，掛在家裡就是具有祝福的裝飾品。

台灣人很喜歡去泰國旅行，但是對泰國我們了解多少呢？泰籍學生劉雅彥表示，台灣人喜歡吃的泰式炒空心菜，其實是華人的料理，真正的泰式打拋裡面是沒有番茄的，以及泰國人很喜歡穿夾腳拖出門，他們剛來台灣求學，也習慣穿拖鞋騎腳踏車，會被其他同學警告「很危險。」劉雅彥也現場教導大家泰語以及打招呼的方式，包括「謝謝」「你很可愛」等等。遇到長輩要如何打招呼，遇到僧人要如何鞠躬敬禮，希望大家有機會到泰國都可以運用到。

▲▼慈大泰國學生舉辦「撒哇滴咖，泰國潑水節」活動，讓師生更認識泰國。（圖／慈濟大學提供，下同）

大家為緬甸祈禱，寫上祝福語，「祈求緬甸戰事平息，平安無災」。

雖然多數人是帶著好奇來參加活動，但短短的兩小時，收穫滿滿。護理系四年級楊晏表示，活動很有趣，以前也有去過泰國玩，但今天聽到同學深入的介紹泰國，也學了幾句泰語，原來潑水節是連續好幾天的活動，每天還有不同的意義，覺得很有意義。

除了泰國外，東南亞包括寮國，緬甸也是慶祝宋干節，但緬甸自2月政變已經一個多月，有五百多位民眾死亡，因此來自緬甸的兒家系王棉棉同學，在活動最後，帶領所有同學一起為緬甸祈福。王棉棉表示，目前緬甸的網際網路都無法通，很擔心家鄉的狀況，現在雖然人在台灣，但以最虔誠的心，希望國家可以早日平安。在活動最後，大家也為緬甸祈禱，寫上祝福語，「祈求緬甸戰事平息，平安無災」。

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