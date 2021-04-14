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社會 社會焦點 保障人權

高雄長髮妹氣罵軟爛「引爆掃射10槍」　4車3人被逮！槍手還在逃

記者吳世龍、林冠吟／高雄報導

高雄仁武某從事權利車買賣公司，昨（13日）凌晨驚傳槍響！先是遭人持槍掃射10多槍，造成4人中彈送醫，據了解疑似為感情糾紛尋仇。仁武分局也立即成立專案小組，目前已逮捕涉案4車3人，至於當時衝撞鐵門及持槍射擊的車輛，警方也已鎖定特定對象積極查緝中。

▲仁武槍擊。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲仁武槍擊案警方逮獲涉案4車3人。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄車行槍擊案。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲高雄仁武槍擊案起因疑為長髮女網友「蔡小小」在臉書痛罵前男友 。（圖／地方中心翻攝）

據警方調查，衝突的起因為一名「蔡小小」的女子在臉書PO文罵前男友許姓男子，其中22歲的高姓男子在蔡小小的臉書讚聲，隨後許男的王姓友人就打電話給高姓男子質問何要在他人臉書留言，雙方電話中發生口角衝突後，因為知道王男都會出沒在此車行，才到車行開槍。

▲高雄仁武鐵皮屋白色車輛撞鐵門 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄仁武鐵皮屋白色車輛衝撞鐵門後，同夥隨即開10槍打中屋內4人。（圖／地方中心翻攝）

根據監視器畫面，仁武區一處從事權利車買賣公司13日凌晨3時許，有6部車行駛到公司門前，先是被一部車輛衝撞鐵門後，再由另一部車上的2人持槍朝車行掃射10多槍，造成4人被流彈波及受傷，所幸無生命危險。

據了解，雙方衝突起因為一名綽號「蔡小小」的女子在臉書罵前男友許姓男子，列出許男在交往過程中的「罪狀」，定痛罵許男是「手癢就打女人的軟爛男」、「男人激不得，女人也不是你可以惹的」、「你真的惹錯人了」等語，而一名22歲的高姓男子看到貼文後在下方留言讚聲，引來許男友人王男不滿，質疑高男為何要在臉書下留言，雙方在電話中爆發口角衝突，隨後就發生車行遭人開槍掃射事件。

高雄車行槍擊案。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲▼「蔡小小」在臉書痛罵前男友是「軟爛男」，連帶引起雙方友人在網路上口角衝突，導致槍擊事件。（圖／地方中心翻攝）

▲網友｢蔡小小｣在臉書罵前男友是打女人的軟爛男 。（圖／翻攝蔡小小臉書）


仁武分局獲報後，也立即成立專案小組漏夜追查，目前已查獲涉案4車3人，至於持槍主嫌也已鎖定特定目標持續偵辦中。

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