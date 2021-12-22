汐止機車橫倒山路起火燃燒　警消滅火赫見「龍頭插信號彈」

▲汐止一輛機車橫倒山區路中起火燃燒，警方在場找到2枚信號彈。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區21日晚間11時許，一輛機車被人發現橫倒在瑞松街社區道路上熊熊燃燒，警消到場拉出水線射水滅火。火勢熄滅後，警方在現場地面找到1枚信號彈，仔細檢視機車殘骸後，龍頭處也有一支被燒到焦黑的信號彈。警方已聯絡上現場關係人，不排除為尋仇縱火燒車。

▲機車遭大火吞噬，警消到場射水救火。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，起火地點位於汐止山區，道路位於住宅社區中，警消獲報到場時，火勢猛烈吞噬整輛機車，經緊急拉水線灌救後，約10分鐘撲滅火勢，未造成人員傷亡。由於起火的機車騎士已自行離開，加上騎士的王姓友人（18歲）自稱機車原本停路邊，不知道為什麼會跑到路中燒起來，警方認為事有蹊蹺，在現場詳細採證。

▲機車在路中被燒成殘骸，警消在現場找到2枚信號彈。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方在機車殘骸附近，找到1枚信號彈，檢視車體後，赫然在機車龍頭內發現還有1枚燃燒過的信號彈「插」在裡面，轄區派出所正調閱附近監視器，並積極聯絡車主到案說明，以釐清機車起火原因，暫不排除機車是遭人狹怨縱火，確切案情有待人員到案調查。