　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汐止機車橫倒山路起火燃燒　警消滅火赫見「龍頭插信號彈」

▲▼汐止一輛機車橫倒山區路中起火燃燒，警方在場找到2枚信號彈。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲汐止一輛機車橫倒山區路中起火燃燒，警方在場找到2枚信號彈。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區21日晚間11時許，一輛機車被人發現橫倒在瑞松街社區道路上熊熊燃燒，警消到場拉出水線射水滅火。火勢熄滅後，警方在現場地面找到1枚信號彈，仔細檢視機車殘骸後，龍頭處也有一支被燒到焦黑的信號彈。警方已聯絡上現場關係人，不排除為尋仇縱火燒車。

▲汐止一輛機車橫倒山區路中起火燃燒，警方在場找到2枚信號彈。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼汐止一輛機車橫倒山區路中起火燃燒，警方在場找到2枚信號彈。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲機車遭大火吞噬，警消到場射水救火。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，起火地點位於汐止山區，道路位於住宅社區中，警消獲報到場時，火勢猛烈吞噬整輛機車，經緊急拉水線灌救後，約10分鐘撲滅火勢，未造成人員傷亡。由於起火的機車騎士已自行離開，加上騎士的王姓友人（18歲）自稱機車原本停路邊，不知道為什麼會跑到路中燒起來，警方認為事有蹊蹺，在現場詳細採證。

▲▼汐止一輛機車橫倒山區路中起火燃燒，警方在場找到2枚信號彈。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼汐止一輛機車橫倒山區路中起火燃燒，警方在場找到2枚信號彈。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲機車在路中被燒成殘骸，警消在現場找到2枚信號彈。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方在機車殘骸附近，找到1枚信號彈，檢視車體後，赫然在機車龍頭內發現還有1枚燃燒過的信號彈「插」在裡面，轄區派出所正調閱附近監視器，並積極聯絡車主到案說明，以釐清機車起火原因，暫不排除機車是遭人狹怨縱火，確切案情有待人員到案調查。

►羅東五星級「村卻溫泉酒店」下殺4.2折！

ET快訊
好友聽她「五倍券花不完」揪逛街…爽買700元　結帳吐一句話被

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

按摩師硬掀衣性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天登門下跪道歉

汐止機車橫倒山路起火燃燒　警消滅火赫見「龍頭插信號彈」

恐怖按摩師性侵女客　被逮竟辯「這是過失性交」

闖紅燈撞死孝女！狂發限動抱怨車壞了　野馬男申請「精神鑑定」

整合網路犯罪查緝 臺高察「查緝資通犯罪督導中心」揭牌

高雄女連偷3次衛生紙！拎太多「騎到摔車」　店家氣：都偷同一牌

保母凌虐毀掉女童一生！法院計算「平均餘命83歲」判賠2654萬

四叉貓接詐騙電話　一招「匯款神操作」幫了3人…警察打來道謝

IG點讚「1次賺30」！基隆男網路求職　一動作反被騙走30萬

恐怖畫面曝光　銀車逆向對撞休旅車3傷…一旁母子嚇壞跑走

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

重機行駛車縫被拖車「按喇叭提醒」　煞停見有轎車轉彎...騎士比讚感謝

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

結婚當天...新娘偷剪掉10年長髮 「祝賀驚喜」新郎看見驚呆摀住嘴

按摩師硬掀衣性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天登門下跪道歉

汐止機車橫倒山路起火燃燒　警消滅火赫見「龍頭插信號彈」

恐怖按摩師性侵女客　被逮竟辯「這是過失性交」

闖紅燈撞死孝女！狂發限動抱怨車壞了　野馬男申請「精神鑑定」

整合網路犯罪查緝 臺高察「查緝資通犯罪督導中心」揭牌

高雄女連偷3次衛生紙！拎太多「騎到摔車」　店家氣：都偷同一牌

保母凌虐毀掉女童一生！法院計算「平均餘命83歲」判賠2654萬

四叉貓接詐騙電話　一招「匯款神操作」幫了3人…警察打來道謝

IG點讚「1次賺30」！基隆男網路求職　一動作反被騙走30萬

恐怖畫面曝光　銀車逆向對撞休旅車3傷…一旁母子嚇壞跑走

俄在烏克蘭邊界集結重兵　拜登不與普丁實體會談

按摩師硬掀衣性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天登門下跪道歉

WHO批准原廠Novavax緊急授權！　第10款獲認證疫苗

5縣市豪大雨　最強一波急凍8度時間曝！濕冷變天有望迎雪

雙職籃開創老將「復出潮」　龍弘元盼為台南榮耀而戰

汐止機車橫倒山路起火燃燒　警消滅火赫見「龍頭插信號彈」

穿「恐龍裝」救一命！他高速公速自撞…轎車猛翻滾　奇蹟無傷爬出

南海驚現詭異「漂浮坦克」！印尼軍方證實：曾嘗試攔截上岸

正妹畫家「五官超精緻」手拿肩帶　一張圖讓網友想報名

騎士敲窗抓包「開車玩手機」影片瘋傳　王世堅：這是智障型沒得玩

王力宏形象全毀「粉絲人數反增」　開戰3天道歉後...微博多18.2萬人

社會熱門新聞

保母凌虐毀掉女童一生　法院判賠2654萬

按摩師脫褲子性侵！被逮辯「過失性交」

闖紅燈撞死人　野馬男送精神鑑定

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

北投婦過馬路！下秒遭轎車撞噴亡

2男1女摩鐵開趴！1男全裸陳屍浴缸

快訊／柯文哲兒子遭騙15萬　警逮2人

快訊／阿里山公路重大車禍！1人受傷送醫

高雄女連偷3次衛生紙！拎太多「騎到摔車」

獨／唱片高層被偷拍裸照　遭勒索800萬

與家人吵架心情差　竟持刀砍超商店員

龍頭插信號彈！汐止機車山路燃燒　警不排除縱火

溪水含重金屬　印刷電路板董座找人偷排廢水

快訊／台61線大貨車自撞　北上車道封閉

更多熱門

相關新聞

醫師娘縱火燒夫　改判7年

醫師娘縱火燒夫　改判7年

台北市林姓醫師娘，自認遭丈夫家暴，談離婚與監護權時又發生口角，因此心生不滿，竟購買酒精、汽油，趁丈夫午睡時，不顧8月大的幼子還在屋內，就對丈夫潑灑汽油縱火，丈夫驚醒，衝到浴室撲滅火勢，受有多處燒傷。一審將她判刑8年，二審高院21日改將她判刑7年。可上訴。

大阪縱火男疑為京阿尼案模仿犯　已25人死

大阪縱火男疑為京阿尼案模仿犯　已25人死

16歲學生單車飆太快　汐止路口撞對向車　

16歲學生單車飆太快　汐止路口撞對向車　

兄大鬧父靈堂遭殺害　二弟都推給17歲堂弟

兄大鬧父靈堂遭殺害　二弟都推給17歲堂弟

文靜國中生縱火燒家　自行投案父母揪心不捨

文靜國中生縱火燒家　自行投案父母揪心不捨

關鍵字：

縱火汐止尋仇山區信號彈

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

王力宏形象崩毀！粉絲怕爆警告吳尊　他現身回應了

豪雨夜襲！入冬最猛發紫冷氣團冰全台

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

蕾神爆片尾彩蛋！25字含赦免跟殺頭功能

快訊／李靚蕾又說話了！　突點名「陳建州、范瑋琪」

Model S維修太貴　車主氣死直接炸毀

19歲王力宏超斯文！張菲26年前就點破：內心難控制

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

張學友驚傳破產！　本人親回財務狀況

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

網曬10年寵物照！爬屋逛街超嚇人

兒子婚後帶老婆回家　爸爸一看傻眼：是我前妻

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面