國防部開箱！　海軍萬噸級「玉山艦」三大戰力一次看

▲總統蔡英文13日赴高雄主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／總統府提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

海軍首艘萬噸級的兩棲船塢運輸艦於13日進行下水儀式，由總統蔡英文命名「玉山艦」，象徵國軍不怕挑戰的精神。國防部表示，國艦國造持續進展，國軍衛海鎮疆永不停歇，並透過臉書開箱「玉山艦」的戰力。

國防部介紹，玉山艦的命名象徵海軍不畏險阻，攀向高峰、追求卓越的精神；這艘玉山艦長約150公尺、寬20公尺、排水量約1萬噸。具備平面及對空搜索雷達，並配備防空飛彈及快砲。可裝載輪型及履帶車輛、以及兩棲突擊車、通用登陸艇，並具備飛行甲板及機庫。

國防部指出，玉山艦平時可執行兩棲作戰演訓、人員運輸、外島物資運補，另因應天災執行救災及救援任務；戰時可遂行兩棲作戰，增援外離島作戰，與擔任海上機動野戰醫院等任務。

蔡英文13日親赴高雄，主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。蔡英文致詞時說，新型兩棲船塢運輸艦是海軍第一艘兩棲運輸艦，依照國防戰訓需求建造，是國艦國造另一個里程碑，而命名為玉山艦代表著傳承，也象徵國軍不怕挑戰的精神。

蔡英文說，過去也有船艦命名為「玉山」，而今天再次命名為「玉山」則代表著傳承，也象徵著國軍不怕挑戰的精神，「保衛國家的力量，需要軍民同心」，需要一棒接一棒傳承下去，不論什麼困難都可以克服。最後，她期許海軍可以持續努力，讓國艦國造可以如期如質完成。