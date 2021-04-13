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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國造「玉山艦」匿蹤提高、火力增強　蔡沐霖：還能當指揮艦隊旗艦

▲▼總統蔡英文13日赴高雄主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文13日赴高雄主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文13日赴高雄主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮，這是海軍第一艘兩棲運輸艦，也是我國推動國艦國造的重要里程碑。對此，民進黨青年部主任蔡沐霖經軍事專家指教後，揭露這艘兩棲運輸艦的厲害之處。

蔡沐霖指出，為因應現代戰場環境，玉山艦的設計降低雷達截面積、減少熱輻射，讓匿蹤性提高，方陣快砲、海劍二飛彈等防空火力也有提升。此外，艦上設有電腦兵棋圖台，即時掌握作戰圖像，可以作為指揮艦隊的旗艦。

蔡沐霖表示，兩棲船塢運輸艦的塢艙是可以進水的，所以AAV-7兩棲載具可以直接從運輸艦上進入海中，經由海上調度兩棲兵力，「玉山艦戰時可以運載約200人的海陸特遣部隊，針對具戰略價值的目標增援或登陸」。

其實，玉山艦的功能不僅止於兩棲作戰，蔡沐霖說，它更能負擔遠距運補、海上救援等功能，大型船艙可以裝載大量裝備、機具及戰備/救援物資，一次投送到需要增補或救援的地點。

在空間上，蔡沐霖表示，空間可以容納2架黑鷹直升機的機庫，以及能停放大型契努克直升機的甲板，也可以讓玉山艦可以支援對海搜救等任務。他強調，玉山艦擴大人員數量，讓船艦上能有更完整的維修人力進駐，也能依照任務需求成立野戰醫院，這在戰力維持或海外人道救援都能更勝任。

▲▼總統蔡英文13日赴高雄主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文13日赴高雄主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文13日赴高雄主持海軍新型兩棲船塢運輸艦命名及下水典禮。（圖／總統府提供）

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