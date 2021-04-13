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首艘萬噸級兩棲運輸艦下水　「玉山艦」可匿蹤明年交付海軍

▲▼蔡英文出席「海軍新型兩棲船塢運輸艦」玉山艦下水典禮。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲蔡英文出席「海軍新型兩棲船塢運輸艦」玉山艦下水典禮。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者陳怡靜／綜合報導

台船公司和國防部13日舉行「海軍新型兩棲船塢運輸艦命名暨下水典禮」，包含總統蔡英文、台船公司董事長鄭文隆、國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌等人，都赴台船高雄廠出席，將戰艦命名為「玉山軍艦」，具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護等性能，為海軍增添新戰力。

首艘國艦國造萬噸級運輸艦「玉山軍艦」，預計明年將交艦。台船公司鄭文隆董事長表示，台船公司對於能夠承造新型兩棲船塢運輸艦深感榮幸，「玉山軍艦」完工後將成為我國海軍新型兩棲作戰最新戰力。他也指出，「玉山軍艦」自107年4月13日簽約、108年5月6日正式開工，再到今天舉辦命名暨下水典禮，是台船公司全體員工兢兢業業，結合國內外協力廠商全力投入本艦建造工作。

 ▲▼蔡英文出席「海軍新型兩棲船塢運輸艦」玉山艦下水典禮。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲玉山艦是國艦國造的重要里程碑。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

「玉山軍艦」平時主要任務為提供海軍離島物資運補及人員運輸；因應天然災害時執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；戰時，則可執行兩棲作戰任務，執行增援、應援及規復離島作戰與擔任海上機動野戰醫院。不僅如此，「玉山軍艦」具有匿蹤型外觀、電磁脈衝防護等性能，並且配置完整的防空與對海面自衛作戰能力，能長時間在外海獨立執行各類作戰任務。同時也建置載運登陸戰車、登陸艇、直昇機、貨物彈藥物資等，也可執行醫療救援。

此外，「玉山軍艦」還有一項重大特點，配備台船公司自行研發的「智慧型調水系統」，能夠大幅改善船體操作的機動性，讓國軍在執行任務時能獲得相當大的助益。

「玉山軍艦」的命名暨下水典禮是國艦國造重要里程碑，2020年全球遭受新冠肺炎的沉重打擊，導致數項工作進度發展時程受到影響，但在海軍、中科院以及台船公司全體員工的努力下，克服各式挑戰讓衝擊降至最低，最終順利舉辦命名暨下水典禮，「玉山軍艦」亦導入產品全壽期管理系統（PLM）整合現有船廠資訊管理系統，為未來國艦國造接續推動的造修合一做足準備。

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