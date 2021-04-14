海底撈服務太好！他酸「奧客養成中心？」　網正反戰翻：壓力超大

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「海底撈」以讓客人感受到賓至如歸的服務著稱，因此就有網友發文表示，有時候服務太好真的很可怕，讓他去了1、2次就不想再光顧，「海底撈是奧客養成中心吧？」貼文一出，隨即引發熱議，有網友就留言回應，「不喜歡就不要去啊」、「加強版的王品」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「海底撈是奧客養成中心吧」為題發文，提到服務好雖然是件好事，但是若太過極端反而讓人覺得很可怕。舉例來說，他認為如果單純使用店內資源來給服務就算了，但是居然有店員會另外送客人小禮物。

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原PO再舉例，他先前光顧時，就遇到過度熱情的店員，他明明想和朋友聊自己的，但對方卻一直來「摻一咖」，讓他實在不堪其擾。因此他就好奇，海底撈是不是奧客養成中心？他去過1、2次就列為拒絕往來戶了，實在不喜歡這種文化。

▲原PO覺得服務太好也是一種壓力。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，就有網友留言回應，「之前一直聽說服務很好，但我實際去的時候可能因為座位被擺在邊邊，只感覺服務生懶得理我們」、「我也覺得服務生硬要加入聊天很煩」、「去做過3天就走了，無法適應」、「我上次一個人去吃，什麼聊天還是小禮物都沒有啊」、「吃海底撈壓力超大，不過老人應該很喜歡」。

不過也有些人表示，「真的很寵客人，送菜、送玩具、打折樣樣來」、「不習慣就吃別家，每家都有特色」、「不喜歡不要去就好，一堆人排隊在等」、「小禮物通常是給壽星跟小孩啦」、「服務真的不錯，送小禮物跟點心」。