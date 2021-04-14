卡神楊蕙如又被抓包！PTT封鎖帳號「10年」禁發言　網笑：還來

▲卡神楊蕙如。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

「卡神」楊蕙如涉嫌指揮網軍帶風向，該事件仍在偵辦中，沒想到如今又被PTT八卦版版主抓包，偷用至少第6個相同IP的帳號「booksi1」潛入，並公告將封鎖此帳號長達10年，還嗆聲「楊蕙如的分身，不爽來告啦」，消息曝光後，許多網友在底下留言，「民進黨網軍頭又被抓到啦！」

PTT八卦版版主「arsonlolita（蘿莉塔大魔王）」13日下午貼出公告，帳號booksi1為本板不受歡迎人物，帳號為「slow」楊蕙如的分身，暫停此帳號在板上發言的權限，期限為3650天，在理由的部分甚至火辣開嗆，「楊蕙如的分身，不爽來告啦」。

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▲封鎖該帳號10年 。（圖／翻攝自PTT）

消息曝光後，引來許多鄉民在底下留言，「你怎麼這麼厲害」、「她還敢出現啊」、「笑死，又被抓到」、「朝聖開蟑聖母分靈體」、「還有臉來啊 這麼愛巴著PTT不放，什麼時候才要放過PTT」、「弄爆八卦板的女人」、「優質版主給推」、「PTT都快被這些人玩爛了，版主英明」、「桶了一個，還有千千萬萬個」。

據了解，卡神楊蕙如去年初涉嫌帶領網軍帶風向，侮辱我駐日代表人員，檢方依侮辱公署罪起訴，此案件仍在偵辦當中；去年4月又遭南農中心指控她在PTT上，質疑南農提供金錢讓大陸網軍蒐購臉書粉專，涉嫌妨害名譽，檢警調查後，於8月予以處分不起訴；南農中心再議，北檢二度調查且傳喚楊蕙如，仍將她不起訴處分。

