登入就拿7張優惠券！「藝FUN NEXT」開放註冊　文博會最高省350元

▲「藝FUN NEXT」登入就領7張優惠券，可在文博會省350元。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

126不會再被排擠了！文化部將「藝FUN 券」APP升級轉型為「藝FUN NEXT」，成為藝文專屬服務平台，先前曾開放登記民眾直接轉為會員，如今正式開放全民註冊加入，無論新舊會員，只要註冊登入就可獲得7張優惠券，可用於「2021臺灣文博會」，每筆消費超過600元可折50元，等於最高可省350元。

文化部去年因應疫情後振興，發行數位及紙本藝FUN券，獲得高達9成7民眾使用率，而為了延續藝文消費熱潮，提供民眾更多藝文消費資訊、專屬優惠，特別將APP升級為「藝FUN NEXT」藝文專屬平台，在1月完成升級前，率先開放曾註冊數位藝FUN券的民眾直接加入，短短1個月就募集逾10萬名會員。

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如今宣布，即刻起開放全民註冊加入會員，並搭配首波合作活動「2021臺灣文博會」提供優惠，無論新、舊會員，只要在手機應用程式下載最新「藝FUN NEXT」APP，舊會員登入、新會員註冊成功後登入，即可於「藝FUN NEXT」APP獲得7張優惠券，其中6張用於文博會實體攤位，另1張可在文博會線上「Get Buy」專區使用，優惠券每筆消費超過600元可折抵50元，讓所有藝文愛好者，等於在文博會最高可省350元。



文化部表示，6張實體攤位專用優惠券，可於4月16至25日在華山1914文創園區工藝館、4月21至25日在松山文創園區及花博公園爭豔館，三大展區近200個標示有「藝FUN NEXT合作店家」的攤位，每筆消費超過600元出示APP內優惠QR-Code，可使用1張優惠券折抵50元。

線上專區優惠券則可於即日起至5月11日期間，在文博會線上「Get Buy」專區，單筆消費滿600元，於結帳時輸入兌換碼折抵50元。此外，另有多個合作店家提供會員限定加碼優惠兌換券的好康。



文化部呼籲，歡迎尚未加入「藝FUN NEXT」的民眾，趕快加入獲得專屬優惠及豐富藝文資訊，活動詳情可至文化部及文博會官網查詢；想要加入「藝FUN NEXT」文博會店家優惠，或是後續加入店家地圖及提供優惠的廠商，都可洽「藝FUN NEXT」客服。

▼「藝FUN NEXT」加入會員拿優惠券懶人包（圖／文化部提供）：

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