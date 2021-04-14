拜登將宣布「撤軍阿富汗」！選在911恐攻20周年　終結史上最長戰爭

▲ 阿富汗約有2500名美國士兵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國高級政府官員爆料，總統拜登（Joe Biden）認為，困擾阿富汗的安全與政治問題無法透過軍事手段解決，並決心聚焦於更緊迫的國家安全問題，因此將於14日正式宣布，在911恐怖攻擊滿20周年，即今年911以前，美軍將撤出阿富汗。

紐約2001年9月11日發生雙子星大樓恐攻，引發美軍首次入侵阿富汗，至今已有2200名美國士兵在當地死亡，2萬多人受傷。這是拜登上任後首度對阿富汗問題做出重大決策，也為美國歷史上最長的戰爭畫下象徵性的句點。

據官員說法，阿富汗約有2500名美國士兵，屆時不會完全撤出。部分人員將留在當地，保障外交安全，確切人數目前尚未決定。此外，經常在阿富汗為美國中央情報局（CIA）執行反恐任務的特種部隊未來走向也尚不清楚。

▲ 阿富汗政府與塔利班先前於卡達首度和談。（圖／路透）

高級官員說明，美國最初入侵阿富汗的目的是為911襲擊伸張正義，並瓦解恐怖份子，而這項目標早在幾年前便已實現，「現在不是2001年，而是2021年。我們現在面臨的恐怖主義威脅來自多個國家，實際上是多個大洲。」美國現下將聚焦於外交努力，並促進阿富汗政府與塔利班和平談判。

《美國有線電視新聞網》（CNN）13日報導，前總統川普（Donald Trump）先前與塔利班達成協議，約定5月11日為撤軍最後期限，拜登此一決定則將美軍駐守時間延長4個月。他數月來持續與顧問衡量此事，且暗示他不認為美軍應該在此期限後久留阿富汗。

拜登3月曾表示，不太可能在5月11日前完成撤軍，但在上任後首場記者會上表示，不認為美國軍隊明年會繼續留在阿富汗，「不會停留很久，我們會離開的，問題在於時間點。出於戰術上的因素，很難在5月11日的期限前完成。」

根據最先報導此消息的《華盛頓郵報》，該名高級官員透露，911是美軍可撤離的最後一天，也可能提早離開。美國已明確告知塔利班，若在撤軍過程中遭遇襲擊，必將報復；北約部隊也將遵循相同的撤軍時間表。

▲ 這是拜登上任後首度對阿富汗問題做出重大決策。（圖／路透）

事實上，美國撤軍並非全無風險。前總統歐巴馬（Barack Obama）及川普皆曾嘗試擺脫阿富汗戰爭，卻都未能如願。高級軍事官員主張續留阿富汗，認為過早撤軍會導致政府垮台。美國情報部門13日也警告，塔利班很可能在戰場上取得勝利。

拜登在過去一個月來的討論中堅定認為，倉促撤軍並不可行，但在阿富汗久待並不符合眼下全球威脅情勢的需求，要求對政策進行評估，做出「真正現實的選擇」，而非粉飾太平。官員說明，拜登給出的最後期限是無條件的，與過去的政府有所不同。

這項決策在國會引起分歧，共和黨鷹派抨擊，這項計畫是個嚴重錯誤；國會民主黨人及少數共和黨人則稱讚拜登結束美國戰爭。德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，「我很高興軍隊正在回家，撤軍不應被視為美國降低對國人及盟國生命安全的警惕。」民主黨參議員德賓（Dick Durbin）也提到，「是時候結束美國史上最長的戰爭了，我希望所有相關人員都能盡可能安全地離開。」

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