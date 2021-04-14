大甲媽遶境第5天　陳水扁：我沒參加過一樣當選總統

▲前總統陳水扁出席。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

年度大甲媽祖遶境自9日晚間11時5分起駕，今（14）日邁入第五天，上萬信眾徒步進香，是台灣最大的宗教盛事。前總統陳水扁一早透過臉書以「心誠則靈」為題表示，媽祖信徒無不抱著虔誠的心，走完9天8夜的遶境行程，祈求國泰民安、風調雨順。

對於跟不上遶境的隊伍，陳水扁則安慰，只要心繫媽祖，媽祖照樣保佑；接著，陳水扁則寫道，「沒參加過媽祖遶境行程，阿扁一樣當選總統」，耐人尋味。

媽祖是台灣社會普遍信仰的神明，每年皆有政治人物會參與大甲媽祖遶境。總統蔡英文9日下午就到大甲鎮瀾宮參拜，除恭送媽祖起駕外，也祈求台灣風調雨順，水情能好轉，而隨行的人員包括總統府資政王茂雄、立法院副院長蔡其昌、內政部長徐國勇、立法委員莊競程、陳柏惟、財團法人大甲鎮瀾宮董事長顏清標等。

參拜媽祖似乎也有助參政，鴻海創辦人郭台銘2019年4月17日即在新北市板橋區慈惠宮，宣布角逐國民黨2022年總統初選，其中更說出「媽祖託夢叫我一定要出來」，成為熱門話題。

前國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲2019年大甲媽祖遶境時，也曾一度隨眾多香客南行；此外，蔡英文、前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜等人，當年亦出席大甲媽祖起駕。

對於在西方國家看來有點政教合一味道的行為，英媒《BBC》曾訪問政大國發所教授李酉潭及師大政研所教授范世平。

李酉潭指出，台灣戒嚴時期就有候選人會在當地信仰場合上拜票，後來演變成政治人物到各地，都會去當地有名廟宇上香；到了解嚴後，傳統宗教與政治有更綿密結合的趨勢。

范世平則表示，前總統蔣經國任內下項都會去當地廟宇致意，久而久之，讓台灣的政治與傳統宗教沒有區隔。他也說，台灣選舉長年用宗教來動員是不爭事實，掌握宗教的話語權，成為台灣政治人物的顯學。

▼陳水扁14日臉書上傳照。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）