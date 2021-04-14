美女教授「公然調情」名醫LINE截圖曝光　不倫已婚人夫有新解

▲歐陽文貞與義守大學女教授許玫琪搭火車到東部，2人一路有說有笑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

部立嘉南療養院副院長歐陽文貞被爆與同院倫理委員許玫琪不倫，還強逼妻子離婚。本刊調查，歐陽文貞在離婚訴訟中想盡理由指責妻子，例如當年他的指導教授南下邀約聚餐，他請妻子一同出席，但吳女卻不肯，已違夫妻互動應有之尊重。對此，吳女無奈表示，當時子女都還年幼，她必須留在家中照顧，沒想到十幾年之後，卻成為丈夫提離婚的藉口。

吳女還告訴法官，子女長大後離家求學，且因丈夫歐陽文貞常不在家，她為了排遣寂寞，自費6萬元買了一台二手鋼琴練習，丈夫曾誇她彈得好，沒想到訴請離婚時卻指責她說：「購琴沒評估實際需求，沒與我商量，就要求我必須同意。」

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法官根據相關證據及2人說法，認定吳女的行為並不會讓歐陽文貞「不堪同居虐待」，2人的婚姻亮紅燈，歐陽文貞的責任反而比較大，因此在今年2月判歐陽文貞敗訴。

對此，本刊詢問吳女的親友，他們除了心疼吳女，也痛批歐陽文貞與許玫琪亂搞男女關係。親友指出，歐陽文貞與許女都是研究倫理委員會委員，卻大搞不倫，許還涉嫌多次護航歐陽文貞，讓他申請的爭議研究案順利通過審查，甚至有委員看不下去，憤而請辭。

吳女親友還指控，歐陽文貞與許玫琪共同掛名發表數篇論文，但內容多是許操刀主筆，甚至在研究倫理委員會的公開LINE群組中，許也毫不避諱地稱歐陽文貞為「寶貝」，令人傻眼。

遭控侵害配偶權的許玫琪，在法庭上否認與歐陽文貞不倫，她強調知道歐陽文貞有老婆、小孩，之所以獨自前往他的租屋處，是為了討論科技部的研究案，因為她有眼疾，必須由歐陽文貞幫她看資料，且研究案時間緊迫，才會留下來過夜。不過，這樣的辯解讓吳女及親友完全無法接受。

吳女親友痛批，許玫琪與歐陽文貞都受過高等教育，還有博士學位，孤男寡女共處一室且留宿多夜，卻說是討論研究案，實在太過荒謬；許身為教授，卻利用擔任醫院研究倫理委員的機會，介入副院長的家庭，大搞不倫，已經成為最壞的榜樣。

針對出軌、逼妻子離婚等指控，本刊透過電話及電郵向歐陽文貞及許玫琪進行查證，但至截稿前，2人均未做出回應。



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