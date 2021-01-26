嘉市攜手檢廉調成立廉政平臺　「灰渣掩埋場工程」為首案

▲嘉義市灰渣掩埋場工程採購聯證平臺成立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府攜手法務部廉政署、嘉義地方檢察署與嘉義市調查站成立「重大採購廉政平臺」，由市長黃敏惠、法務部廉政署署長鄭銘謙、嘉義地檢署檢察長繆卓然及嘉義市調查站主任陳仁龍共同簽署，並以「嘉義市灰渣掩埋場工程」為運行第一案，融入跨域合作、公私協力、行政透明及全民監督的精神，使市府同仁能安心執行職務、廠商獲得合理權利、民眾獲得優質公共建設的多方共贏局面。

黃敏惠表示，「廉能」是我們對市民的承諾，民主聖地的嘉義市對清廉的要求已是最基本的條件，去年九月署長來到嘉義市參與廉政論壇，談到清廉和廉能的重要性，更進一步談論到希望能讓地方公務人員更能安心辦好工程採購、吸引好的廠商進來，讓市府同仁更安心推動職務，同時有問題可以請益司法單位。呼籲好的廠商一起來嘉義市為公共建設努力，讓廉能的政府與民間的力量共同推動優質的公共建設。

▲簽署儀式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

法務部廉政署署長鄭銘謙表示，嘉義市重大採購廉政平臺簽署成立儀式，原先此平臺成立的金額是100億，為了符合非直轄市縣市首長的需求，法務部願意協助推動。六都以外，嘉義市是第一個成立重大採購廉政平臺的縣市，彰顯市長對廉政業務推動不遺餘力；平臺的成立可以讓公務員如期如質完成工程採購，也可以讓廠商安心承包施作，也讓民眾享有高品質的公共工程，這次我們對廉政平臺的創意運作，我們深具信心，廉政署會全力協助嘉義市，讓市民享有最好的公共工程品質。

嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，地檢署配合行政機關及廉政署對重大公共工程做好防範作為，因此未來地檢署會有專責主任跟檢察官參與平臺運作，不管是公共工程簽約、施作及驗收，會請檢察官定期聯繫、交換意見及提供市政團隊風險預防諮詢服務，以及採取更多防範作為，希望把平臺和公共工程作得更好。

政風處表示，「嘉義市灰渣掩埋場工程」係屬重大工程採購且與居民生活、環境生態等議題息息相關，為使同仁安心、市民放心，並期順利推動優質環保公共建設，特別做為嘉義市採購廉政平臺運行之第一案，並將「案件背景」、「規劃過程」、「辦理進度」、「相關會議資料與紀錄」等資訊放置於結合嘉義市環境保護局網站，提供外界瞭解及促進民間參與監督，提升行政透明度，強化社會對於公共建設信心。

政風處說，法務部廉政署署長鄭銘謙、嘉義地檢署檢察長繆卓然等人表達對市府成立廉政平臺及守護重大採購品質決心之肯定外，同時和市府團隊共同攜手合作，讓廉潔效能「義同前行」。

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