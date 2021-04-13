宏達電首場 VIVECON 確認有新品！將於5月11、12日舉辦

特約記者洪聖壹／綜合報導

如果你對宏達電旗下的 HTC VIVE 有興趣，那麼這場活動一定要追蹤，該公司今天（4/13）確認了一場全球開發者大會活動，而且活動名稱定名為「VIVECON」，從意義來說，這是一場開發者們的交流會，也是新品、新內容的發表活動。

宏達電日前已經對外發表新一代VIVE移動定位器（Vive Tracker 3.0）和VIVE 表情偵測套件（Vive Facial Tracker），前者大小比以往更小、更輕，可以隨意穿戴在手肘、腳踝的地方追蹤身體動作，也可以安裝在羽球拍上以便在室內以虛擬的形式遊戲。至於後者則是可以追蹤用戶臉部表情。

不過宏達電對於虛擬實境的野心似乎沒有停止，其實早在一周之前，該公司就發出一張耐人尋味的照片，詢問大家對虛擬實境的期待是什麼，這張圖片是一款從未見過的新品部分外觀，當時便有粉絲回應是新款 VIVE 產品，記者也認為 HTC Vive 很可能在近期內就會有新品活動的相關規劃。

但是這次正式預告居然是從未舉辦的 VIVECON，從意義來看，性質會有點類似開發者大會，而這場活動確實會有新品，從 HTC Vive Blog 曝光的預告照片來看，全新 HTC Vive 產品應該是類似 Vive Focus Plus 那樣的產品，但是佔據的空間比以往任一個解決方案都還要小，而從輪廓來看，甚至有點類似 Oculus Quest 2 的樣子，預期在硬體上也做了相當層度的升級，相信搭配新一代VIVE移動定位器、或者臉部追蹤器，能夠做出更多的應用。

不過目前宏達電官方透露的也只有這麼多，距離五月中旬也只剩下不到一個月的時間，相信近期還會有更多消息釋出。