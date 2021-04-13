修補年改缺失！「公校退撫條例」待審　教團籲立院盡速通過補償金

▲教團呼籲立院盡速通過在職提撥免稅法案，並呼籲應速通過補償金法案，以修補公教年金改革缺失。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會將於後天排審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修訂草案，主要條文是由行政院提出的在職提撥免稅、月領退休金調整機制、解除退休公教再任私校限制。全國教師工會總聯合會今（13日）呼籲盡速通過在職提撥免稅法案，月退休金調整機制和雙薪肥貓條款則有待討論，並呼籲盡快通過補償金法案。

全教總理事長侯俊良表示，退撫條例的修訂皆可個別獨立修訂，且因民國112年對新進公教人員的「新新制」要入法上路，而考試院也將在今年底開始進行「新新制」草案的公聽會，可以預見未來二年仍將會對「退撫條例」進行審慎的研修。因此，認為除了無爭議性的「在職提撥免稅」，以及本不應屬於年金改革的補償金案應在本次儘速通過外，其餘修訂應連同年改過程中的缺失一併在未來的二年內多加討論，以使制度完善。

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對於「月退休金調整機制」，侯俊良說明，隨著經濟生產變化、貧富差距越來越大，對於黎民百姓來說，消費者物價指數早已和生活實際狀況脫節，因此有所謂的「重要民生物價指數」的出現，而平穩重要民生物價，以免百姓生活條件實質下降，也成了政府的重要工作。退休金依照「重要民生物價指數」來調整，才是真正符合「憲法上體系正義之要求。」退撫條例的修訂就不應該沿用已失去真正反應民生功能的「消費者物價指數」。

關於「雙薪肥貓」的爭議，侯俊良提到，民進黨對「雙薪肥貓」的態度到底為何，實在令人匪夷所思，如同大法官會議解釋文所指，完全限制退休公教到私校任職有違憲法之平等原則，但可以「改採比例停發而非全部停發以緩和不利差別待遇之程度，……」。因此，完全解除限制實在讓人摸不清楚民進黨政府到底在想什麼，而改採比例停發完全符合大法官解釋文之要求，又為何不採行？

侯俊良指出，年資補償金是民國84-86年間軍公教年改，政府為了讓改革順利過渡而設計的一種「補償」制度，必須是在民國83年以前任職軍公教，且舊制年資不滿15年者方有此一「年資補償金」。所以「年資補償金」是補償，不是年金，不應該在年改中被刪除。況且，軍人保留了「年資補償金」，已退公教人員領到滿，在職公教卻一毛都領不到，根本就是一項不公平的選擇性改革。

全教總呼籲，朝野立委絕對有過半數支持回復補償金，立法院應有自己的立場，本次應通過「補償金回復」法案，才能彌補錯誤且不公的改革，也才能彰顯立法院的主體性。

