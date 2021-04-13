大陸官員好色性騷！遭女下屬反殺「拖把爆頭」KO　完整對決片曝光

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江綏化一長髮妹遭官員性騷擾，隨後勇敢反擊的影片11日在微博瘋傳。長達14分14秒的影片中，女孩用水桶接水潑向該領導，隨後拿蘸水的拖把抽打其臉部、頭部，並表示多次遭到其發簡訊騷擾；官員則不斷求饒，「我錯了，能不能饒了我。」

綜合陸媒報導，影片顯示，女孩氣到爆炸直接衝進該官員辦公室大鬧，並不斷辱罵對方，下秒更直接動手，拿拖把暴打，再把一桶髒水直接潑向他。該官員求饒稱，「我錯了，沒想那麼多，就是開玩笑，能不能饒了我。」之後，女孩還是繼續將桌上辦公用品砸向其頭部並報警。

▲黑龍江扶貧辦領導涉性騷遭下屬拖把狂打。（圖／翻攝自影片）

4月11日，當地一名政府工作人員表示，影片中被毆打的官員為綏化市北林區扶貧辦副主任王春輝；毆打王春輝的女子為北林區就業服務中心扶貧窗口公益崗工作人員。

對於是否涉及性騷擾，上述工作人員表示，要等警方來界定是否為騷擾。

▲女孩邊罵邊打。（圖／翻攝自影片）

4月11日23時許，北林區委宣傳部表示，事件發生後，北林區紀委監委、北林公安分局立即組成調查組介入調查，已給予王春輝撤銷黨內職務、政務撤職處分。

通報顯示，王春輝存在違反生活紀律問題，根據《中國共產黨紀律處分條例》和公職人員政務處分法，給予王春輝撤銷黨內職務、政務撤職處分；此外，動手的周姓女子確實存在毆打他人行為，違反治安管理處罰法，但因患有精神類疾病，免於行政處罰。