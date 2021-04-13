搶救心肌梗塞分秒必爭　扶輪社護屏東捐12導程心電圖機6台

▲高雄圓山扶輪社等捐贈12導程心電圖設備給屏縣 。（圖／屏東縣政府消防局提供）

記者陳崑福／屏東報導

心肌梗塞患者急救分秒必爭，高雄圓山扶輪社聯合菲律賓北灣東區扶輪社等11個扶輪社共同捐贈屏東縣政府12導程心電圖機設備6台，讓縣民的生命受到更完善的保障。

根據衛生福利部2019年度的統計，心臟疾病在國人十大死因排名第二名，僅次於惡性腫瘤，平均每25分鐘就有一人死於心臟疾病。而氣溫變化大時，更增加心肌梗塞的好發機率，而時間對於心肌梗塞患者，相當重要，如果未能即時接受進一步治療，病情常急轉為突發性心跳停止，對病患生命將造成相當大的威脅。

因此，對於搶救急性心肌梗塞患者，若能越快打通血管，將能避免心肌壞死，其救援的成功率也越高，若能在救護車上配置心電圖系統，在到院前由救護人員先行對疑似心臟疾病患者實施心電圖檢查，將有助於病患到院後的搶救時效。

高雄圓山扶輪社有感於心肌梗塞患者分秒必爭之急迫性，聯合菲律賓北灣東區扶輪社、台北圓山扶輪社等11個扶輪社共同捐贈屏東縣政府12導程心電圖機設備6台，在屏東縣政府消防局特搜大隊舉辦捐贈儀式，由副縣長吳麗雪代表接受捐贈，並致頒感謝狀。

吳副縣長除感謝扶輪社愛心外，也期望藉此捐贈儀式，吸引更多熱心公益的企業團體及善心人士，共同響應，投入醫療資療，加強硬體設備，讓縣民的生命受到更完善的保障。

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