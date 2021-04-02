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花蓮男急性心肌梗塞「OHCA」　CPR+AED終從鬼門關拉回

▲救護人員緊急施予CPR並使用AED持續急救，男子被送上救護車終於恢復呼吸心跳。（圖／花蓮消防局提供，下同）

救護人員緊急施予CPR並使用AED持續急救，男子被送上救護車終於恢復呼吸心跳。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉一名中年男子日前在工作時暈倒，救護人員獲報趕到現場，男子已無呼吸心跳，經緊急施予CPR並使用AED 持續急救，男子被送上救護車終於恢復呼吸心跳，後交醫院緊急進行心導管手術治療後，住院2個星期後順利出院返家休養，回復自主生活。

花蓮縣消防局救災救護指揮科表示，上月11號傍晚接獲民眾報案，吉安鄉一名中年男子在工作時暈倒需要求救。立即派遣轄區本局吉安分隊，由高級救護技術員王鄰喬及救護隊員陳泰佑駕駛救護車前往救援，到達現場發現該名患者仰臥路旁，評估已無意識無呼吸且摸不到脈搏，呈現OHCA（Out-of-hospital cardiac arrest，到院前心肺功能停止）。救護人員現場立即施予CPR及使用AED （Automated External Defibrillator，自動體外心臟電擊去顫器）急救，過程中AED共電擊3次，持續急救患者於推上救護車時ROSC（Return of spontaneous circulation，恢復自發性血液循環），恢復呼吸及心跳，並持續照護緊急送往醫院救治，該名患者診斷為急性心肌梗塞，經院方心導管手術後住院治療13天順利出院返家休養，回復自主生活。
   
消防局吉安分隊日前往該名男子家中探訪，關心其恢復情形。該男子在訪視中表示，已恢復正常生活，身體活動能力也一如往常，但出院後需持續門診追踨身體狀況。該名男子感謝消防出勤同仁積極搶救，成功把人從鬼門關前救回來，減少家庭的破碎。

▲救護人員緊急施予CPR並使用AED持續急救，男子被送上救護車終於恢復呼吸心跳。（圖／花蓮消防局提供，下同）

吉安分隊前往男子家中探訪，關心其恢復情形，男子已恢復正常生活。
   
根據衛生福利部近年國人十大死因統計，心臟疾病皆高居十大死因的前三名。心臟疾病所造成的死亡，許多是以突發性心跳停止的形式發生，而電擊正是可以使心臟恢復正常心跳的方式。文獻指出，因突發性心律不整而導致心跳停止的個案，如能在1分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，每延遲1分鐘，成功率將遞減7-10％。因此，傷病患的存活是和時間和死神的賽跑。
   
AED（Automated External Defibrillator），稱為「自動體外心臟電擊去顫器」，是一台能夠自動偵測傷病患心律脈搏、並施以電擊使心臟恢復正常運作的儀器，因為使用的方式相當容易，開啟機器時會有語音說明其使用方式，並有圖示輔助說明，就像使用「傻瓜相機」一樣簡單，所以，坊間稱之為「傻瓜電擊器」。
   
花蓮縣消防局局長林文瑞表示，OHCA的患者需要的不僅僅只是消防隊儘速抵達現場施行急救，更重要的是民眾能夠辨識出危急狀況立即報案，依照119電話指示實施CPR更是把握黃金搶救時間的關鍵，當病人突發心跳停止，缺氧傷害持續發生，能夠減緩缺氧傷害的最佳方式就是CPR，因此呼籲民眾撥打119電話切勿緊張，應冷靜的依照119執勤人員指示，才能與後續接手的救護人員串起完整的「生命之鏈（Chain of Survival）」，減少產生破碎的家庭。

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