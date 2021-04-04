南投男偏僻山區務農突休克　消防隊花1小時才到...送醫不治

▲警員趕抵深山工寮旁，對休克昏倒的高姓男子施救。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉高姓中年男子有高血壓病史，日前又抱病於山區務農，突然休克昏倒；警方獲報後立刻轉告仁愛消防分隊，並趕抵現場先施予CPR急救；但因地處偏僻，消防隊花了1小時才抵達現場，將高男送醫，可惜仍回天乏術。

仁愛警分局望洋派出所指出，上（3）月9日11時30分許接獲報案，指有民眾在望洋往紅香溫泉支線的田地工寮內工作時，突然昏倒休克，請求警方協助。



▲案發地處遙遠，消防隊花1小時才趕到。（圖／民眾提供）

望洋派出所警員徐鴻興、蘭劍力立即先通報119救護車，並迅速趕赴現場；到場時發現高姓男子（55歲）已呈現休克、無意識狀態，報案的蔣姓妻子在旁神情慌張，於是員警一面安撫蔣女情緒，一面對高男先行施作CPR急救。

由於案發地點位處深山部落，距離最近的仁愛消防隊也有1個小時的車程，消防隊救護人員直至12時40分許才抵達，隨即接手急救，並送往埔里榮民醫院，最後宣告不治。



▲警消人員趕抵深山工寮旁，對休克昏倒的高姓男子施救。（圖／民眾提供）

警方調查，高男素有高血壓病史，平時又有抽菸習慣，加上最近感冒且逢農忙時節，疑因操勞過度而引起急性心肌梗塞，昏倒休克；儘管未能及時挽救高男的生命，家屬仍相當感激徐、蘭二位警員，在救護車抵達前1個小時不間斷地奮力搶救，事後頻頻向仁愛警方道謝。



►范冰冰愛用而爆紅 全臉、全身都能用



►2煞剝光護理師僅留內褲！還原金龍山洗劫現場 雙手反綁腫脹發黑



►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能



►潭面淨空！日月潭2碼頭今起封閉 人氣茶葉蛋業績不到1成



►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇 自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠

