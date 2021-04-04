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社會 社會焦點 保障人權

清明掃墓突胸悶身體不適疑心肌梗塞發作　救護人員成功送醫搶救

▲台南市消防局德興分隊救護人員吳瑋真、謝維育及兩位救護志工黃敬雅、梁玥華，將疑急性心肌梗塞的患者及時送醫搶救，病情恢復穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局德興分隊救護人員吳瑋真、謝維育及兩位救護志工黃敬雅、梁玥華，將疑急性心肌梗塞的患者及時送醫搶救，病情恢復穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明掃墓慎終追遠，台南市消防局4日上午約11時許據報，南區南山公墓內有1位男性民眾意識不清、全身癱軟需要急救送醫，德興分隊救護人員吳瑋真、謝維育及兩位救護志工黃敬雅、梁玥華前往救護，將疑急性心肌梗塞的47歲李姓男子及時送醫搶救，病情恢復穩定。

▲台南市消防局德興分隊救護人員吳瑋真、謝維育及兩位救護志工黃敬雅、梁玥華，將疑急性心肌梗塞的患者及時送醫搶救，病情恢復穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

德興分隊救護人員到達後發現，該名患者係名男性，意識不清、四肢無力，家屬表示掃墓工作到一半有胸悶、冒冷汗之情形，經監測生命徵象後發現患者不僅血壓過低、血糖值也快達600mg/dl，再次詢問在旁家屬表示，有自行拿自己的降血壓藥給該名患者服用，現場救護人員趕緊於現場ON IV（施作靜脈注射），患者好不容易稍微清醒，患者表示自己的胸口不適，於是將患者送上車後，救護人員再對患者施作12導程心電圖監測，經由電子化救護系統線上醫師判讀後，發現疑似為ST上升型急性心肌梗塞（STEMI），現場2位警消2位救護志工，共同接手持續車上救護處置，並盡速將47歲李姓患者送往台南市立醫院搶救，最後，該患者在黃金時間內經院方後續搶救後病情穩定。

▲台南市消防局德興分隊救護人員吳瑋真、謝維育及兩位救護志工黃敬雅、梁玥華，將疑急性心肌梗塞的患者及時送醫搶救，病情恢復穩定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局秉持著市長黃偉哲的施政理念及各界善心人士的愛心奉獻，去年5月消防局各分隊救護車全面配置12導程監護儀，針對有胸痛、胸悶或冒冷汗、喘、噁心、嘔吐症狀者，經當事人同意後，由救護人員執行12導程心電圖檢查，並透過機器或心電圖小組判讀，將急性胸痛病人送往8家急救責任醫院，縮短病患到院後打通血管的時間，提升急性心肌梗塞病人醫療照護品質，搶救不少心血管患者。

消防局仍提醒民眾清明掃墓期間，務必遵守「4不2記得」：4不為「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，二記得是「記得滅餘燼、記得收垃圾」，提高用火警覺，除保障自身生命財產安全外，共同打造平安減災緬懷祖先的環境。

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