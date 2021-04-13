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郵差撞電桿送加護病房　網友質疑過勞...郵局：派信時數不逾6hrs

▲▼郵局,郵差,信件,掛號,郵寄,寄信。（圖／記者周宸亘攝）

▲外勤郵差工作辛勞程度值得尊敬。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者翁伊森／嘉義報導

熱心張姓網友日前在臉書社群《郵局郵政全民開講》po文指出，嘉義大林郵局醫外勤劉姓郵差出勤過程發生意外，引發網友關注，不少人在板上幫劉集氣加油。網友表示，「祝康復，外勤夥伴什麼沒有，只有鐵打的身體好處」、「良文加油，別睡了……，你的妻兒在等你起床，拜託奇蹟趕快出現」，卻也有民眾提到「這會不會？又是一個過勞呢…!」，加油打氣的字句不斷湧入。

張姓網友po文內容如下:「嘉義分會所轄大林郵局專二外勤會員劉良文，今日（110年4月9日）投遞嘉義縣溪口鄉柳仔溝2-9號途中，發生意外。目前在大林慈濟醫院加護病房住院觀察中。目前病情：顱內出血，顏面骨骼塌陷，意識昏迷尚未恢復，有生命危險。希望可以藉著集合眾人的善念，協助良文及其家人渡過這一次的劫難。加油」

嘉義郵局表示，劉員目前人還在加護病房，臉部及胸部有明顯撕裂傷及挫傷，郵局方面也積極指派當地分局經理前去關心劉員狀況，但仍需等劉出加護病房才能提供進一步協助。對於網友所指「過勞」，近年來民眾書信連絡習慣大幅減少，因此外勤郵差每日出勤送信時數較無以前長，偏鄉地區大約11、12點就回局內，市區則是11、12點外出派信，下午17點前就回來了，只能說外出派信時數一般來說不超過六小時，更沒有民眾所指過勞問題。

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