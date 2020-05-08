大林郵局搶匪得手…「頭戴白色安全帽」奔逃！　民眾直擊：以為他在跑步

▲大林中山路郵局遭搶，監視器拍下歹徒犯案過程。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮中山路郵局7日下午4時許，遭一名頭戴白色安全帽持刀搶匪闖入行搶，門口負責量測額溫的女性員工一度遭挾持，該局謝姓經理擔心女員工安危，隨手拿起一疊鈔票就丟給歹徒，歹徒得手後也隨即轉身往大林火車站方向跑去。路過民眾對於戴著安全帽跑步的歹徒感到疑惑，以為他是在運動，卻沒想到卻是親眼目睹搶案的發生。

▲嘉義大林郵局遭搶。（圖／讀者簡賜進魏慶儀魏書駿提供，下同）

附近住家表示，歹徒應是注意到該郵局是小規模郵局，該時段人潮也較稀疏，往來車輛也不多，才犯意行搶。歹徒先是持刀挾持透過安心上工專案，應聘來量額溫的48歲林姓女員工，隨即大喊搶劫，郵局謝姓經理擔心女員工安危，因此，隨手從櫃檯將一袋現金丟出，歹徒得手後也隨即揚長而去。現場並無人員受傷，郵局事後清點損失約9萬元。

體型壯碩高約170公分的搶匪，頭戴半罩式白色安全帽、黑色口罩，身著黑色長袖，犯案後往大林火車站方向跑去，幾位路過民眾及店家對於帶著白色安全帽一路狂跑的歹徒印象深刻，但只以為他在跑步，不做他想。轄區警方隨即調閱逃逸路線的路口監視器，確認搶匪去向及作案用交通工具。

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