共機單日25架次擾台創新高　王定宇提「4點推測」：又玻璃心了

▲共機轟6K。（圖／國防部）

記者楊庭蒝／綜合報導

國防部發布即時軍事動態證實，解放軍在12日當天一連派遣了派25架次的軍機擾台，為「即時軍事動態」自去年9月17日開始記錄起，單日架次最高紀錄。對此，民進黨立委王定宇提出4點分析大批「中共玻璃心」。

王定宇12日深夜於臉書上表示，共機一日連派25架次擾台，第一個原因可能是因為遼寧號被美國神盾艦艦長、副艦長翹腿笑看；第二個原因可能是因為美國航艦戰鬥群在南海陸續與盟友聯合軍演；第三個原因可能是美國鬆綁對台交往準則；又或者是因為美日領袖即將在4月16日發表對台重要談話，所以才會有如此大動作出現。

對此，有網友在留言處分享自己的看法指出，「台灣要注意～小心聲東擊西、「真令我懷疑！美軍艦靠那麼近，遼寧號一點作為也沒有！」、「嫌油太多，繼續飛來，不要那天機械故障掉落，就好看了！」、「應該去繞美國驅逐艦才對呀！」。

截至12日，共機4月以來共擾台10次，分別是4月3日的運8反殲潛機1架次；4月4日運8技偵機1架次；4月5日運8反潛機1架次、空警500機1架次、殲16機4架次、殲10機 4架次；4月6日殲-16機2架次、空警-500機1架次、運-8技偵機1架次。