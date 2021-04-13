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請2天去玩「婆婆主動接工作」！媳婦教2次還附秘笈　女網友羨慕炸

▲婆媳。（圖／CFP）

▲婆媳關係一直是華人世界的難解之題。（示意圖／CFP）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這樣的婆媳關係也讓人太羨慕了！一位人妻表示，家中傳產業現在正在執行電子化，所以有收據的話就要上傳，但最近她和老公決定請個2天出去玩，沒想到婆婆自告奮勇要學怎麼上傳發票。不只婆婆有心，人妻聽到後，除了耐心教2次，還手寫一份秘笈，讓許多人直讚「棒棒的婆婆～妳也是很乖很懂事的媳婦。」

「某些人的婆婆聽到兒子媳婦要放著工作不管出去玩，就會甩態不給媳婦兒子好臉色看。」這位女網友在臉書《爆怨2公社》貼文，說她的婆婆一聽到2人要請假出去玩，馬上請教她怎麼上傳電子發票，「平常都是我在處理。」

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原PO就笑說，婆婆真的很謙虛地說「麻煩妳教我使用」，而且平常對方對她就很好、很客氣，所以她能教婆婆反而超級開心，「雖然教了2次，我還是怕她忘記，又手寫了一份給她。」婆婆可愛的反應也讓她心一暖，「她拿到很開心的跟公公炫耀『這是媳婦給我的秘笈耶～』。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲原PO手寫的上傳步驟讓網友都大讚用心。（圖／翻攝自爆怨2公社）

最後她也說「真的是超級開心，人果然互相的相處，任何身分都沒有壓力」，畢竟她跟老公只是請假2天，婆婆大可等她回來處理，「但婆婆不希望我們玩得有壓力，就主動說要學。」

貼文一出，羨煞許多女網友，「台灣好媳婦，台灣好婆婆」、「妳願意做這份筆記也很有心～有愛的婆媳，就有愛的一家人」、「別人的婆婆總是不會讓人失望」、「有這樣的婆婆真的太讓人羨慕了啦」、「妳真的好幸福，嫁對婆婆（？」、「媳婦也很貼心，人是互相的！都好棒」、「覺得結婚真的是需要有個好婆家，或者願意不住在一起的好老公才行。」

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