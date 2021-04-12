結帳收125個1元！早餐店老闆怒了「心中默默的罵」　結果大逆風

▲1塊錢。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者曾筠淇／綜合報導

由於銅板比鈔票重很多，所以很多人結帳時，都會趁機把零錢花掉。不過，有些老闆卻為此感到很頭痛，一名男網友就發文表示，他每次只要收到一大堆1元銅板，就會覺得不太開心。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都留言回應，「1元難道不是錢嗎」、「沒辦法，也是錢，只能收」。

這名男網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，經營早餐店的人，如果遇到客人給一大堆1元硬幣，即便心有不滿，也不能表現出來，「只能在心中默默的罵。」從他貼出的照片可見，桌面上約有125枚銅板，若客人真的一次給了這麼多1塊錢，先不論心情如何，光清點可能就要花上一些時間。

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貼文曝光後，就有網友回應，「現在這種經濟就不要嫌了」、「做生意的有錢賺就很好了」、「好不容易湊出這些來買吃的，卻還被嫌」、「我覺得沒差，反正都是錢」、「可能湊足了這些才有錢能買早餐」、「不也一樣都是錢，不覺得有什麼好罵的」、「這樣反而方便找錢給下一位顧客」、「如果排好給老闆就沒問題了吧，又不是一整包零錢」、「或許那些零錢是客人最後的保命錢」。

不過，也有人理解原PO想法，「是啊，1元雖然是錢，但有時候太忙根本沒時間點收」、「1元也是錢沒錯，但在於做生意忙的時候根本沒辦法點收，有時候就互相體諒一下」、「老闆要是全找你1元，看看這些人（不認同者）會不會來X北」、「真的很忙又遇到全都1元就很#%*&$(@（罵髒話的意思）」。