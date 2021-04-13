俄聖彼得堡180年著名古蹟失火！屋頂焚塌濃煙竄天　消防員1死2重傷

A massive fire breaks out at the Nevskaya Manufaktura building, killing one fireman in St Petersburg, Russia pic.twitter.com/hGGxgNWnOb — TRT World (@trtworld) April 12, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯聖彼得堡擁有180年歷史的紡織工廠「Nevskaya Manufaktura」，已是該市的著名古蹟和地標，但在當地時間周一中午卻突然傳出失火。火勢很快蔓延至全棟6個樓層，警消趕到現場立刻展開灌救，目前已知1名消防員在惡火中死亡，另外2人則身受重傷。

▲▼俄羅斯聖彼得堡古蹟「Nevskaya Manufaktura」失火。（圖／路透）

根據BBC報導，火災在當地時間12日中午12時30分（台灣時間12日下午5時30分）傳出，正好遇上強風助長火勢，濃密的黑煙宛如一根巨大黑柱竄至天際，整個聖彼得堡都能看見。

報導指出，該棟建築物於1841年落成，坐落在涅瓦河畔，啟用時被做為一處紡織工廠，之後成為聖彼得堡的地標。蘇聯成立後由國家接管使用，直到蘇聯垮台後，1992年轉為私有化。

根據法新社指出，「Nevskaya Manufaktura」至今仍有部分區塊被劃分為紡織工廠，其餘區域則是出租做為辦公空間或是閒置不用。2001年，「Nevskaya Manufaktura」被列為聖彼得堡的「具有歷史與文化價值的景點」。

整棟6層樓的長形建築在起火燃燒後不久，很快就被大火佔據、吞噬；俄羅斯緊急事務部指出，300名警消參與此次的打火行動，目前已撤離40人，建築物內的許多屋頂和樓地板都已經垮坍。目前尚不清楚起火原因，有待官方進一步調查。

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