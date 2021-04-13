鋒面帶雨南下中！傍晚變天大降溫「夏轉秋」　若成颱最可能路徑曝

▲熱帶擾動發展中。（圖／翻攝RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（13日）表示，有一道鋒面正在發展南下當中，傍晚開始逐步接近北台灣，溫度將會顯著下滑，北部、東半部像是夏天變秋天的感覺；熱帶擾動周四、周五應該有機會發展成今年第2號颱風，但來台灣附近機會不高。中央氣象局預報員官欣平分析，滿有機會成颱，目前最有機會路徑是慢慢到菲律賓海面之後北轉，對台灣影響比較低。

彭啟明在臉書說，今天氣和周一很像，台灣附近吹著偏東到東南風，西半部是背風面，相當晴朗，預計中午高溫在西半部都有接近或超過30度以上的機會，大氣擴散條件也轉差；今要留意西半部空氣品質，尤其中南部會覺得能見度較差，今是明顯的本地污染傳送及大氣光化反應衍生的累加效應，敏感族群要留意。

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彭啟明指出，目前在台灣北方有一道鋒面正在發展南下當中，傍晚開始逐步接近北台灣，這波也伴隨東北風，溫度將會顯著下滑，北部周三早會降到17-18度，和今天清晨的20-22度有落差，白天高溫也將只有21-22度，今、周三兩天的改變幅度相當大，像是夏天變秋天的感覺，不注意穿著很容易感冒，提醒北部及東半部朋友要注意溫差。

▲▼最新歐美模式預測擾動路徑。（圖／翻攝彭啟明臉書）



彭啟明表示，而這波微弱鋒面也帶來些水氣，桃園以北到東北部及東半部會有些陣雨，但預期不大，迎風面的降雨會比較明顯，中南部幾乎沒有變化，反而要留意大氣穩定，空氣品質仍略差一些。

彭啟明說，從今晚到周末大致維持東北風的環境，不會特別的冷，但早晚北東感受會有顯著涼意，白天回溫約可以到23-25度，和今天接近30度有很大落差；提醒您要注意，秋天的寢具外套都還不要收，偶爾還用得到，可能要到下周才會逐步回溫到接近30度，但仍有些變動空間。

彭啟明分析，而在菲律賓東方的熱帶擾動94W，目前還在發展當中，有機會在未來2、3天增長為熱帶性低壓，然後成為颱風，周末逐步往西北移動，目前各種預測的趨勢仍是轉彎往北，對台灣沒有直接影響；這也讓下周的天氣，台灣附近是否受到東北風增強結果仍有待觀察，不過趨勢上是帶來較乾燥的東北風，水氣仍嫌不足，到下旬還是沒有較大雨勢的條件環境。

▼氣象局「風場預報顯示圖」最新模擬下周一熱帶系統動態。（圖／氣象局）



官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，位於關島南方海面的熱帶擾動，由於所處洋面環境適合發展，滿有機會成颱，以周三到周末機率滿大，若未來都在洋面前進，沒太多地形和冷空氣破壞，強度是有機會滿大的。

官欣平指出，目前擾動最有機會路徑是慢慢到菲律賓海面之後北轉，對台灣影響比較低，但較有可能加強東北風分量，讓台灣天氣比較涼爽。