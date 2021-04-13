今晚變天！恐「強大颱風」最快周三生成北轉　鋒面帶雨狂掉10度

▲氣象局「風場預報顯示圖」最新模擬下周一熱帶系統動態。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平提醒，今天（13日）晚間鋒面通過和東北季風增強，北部、東半部和中南部山區將轉為有短暫陣雨天氣。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，熱帶擾動可能要等到周三左右，才有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風等級，很可能是一個又大又強的颱風，但台灣天氣反而會變得更好，更不容易降雨。而根據最新各國模式模擬，熱帶系統將大迴轉北上。

氣象局今晨對新竹縣、連江縣發布「濃霧特報」，今西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖及新竹已出現能見度不足200公尺的現象，金門能見度亦較低，請注意。

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官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地多雲到晴，午後各地山區有零星短暫雨，各地高溫28、29度，西半部可來到30至32度；晚間到周三鋒面尾端通過北部海面及東北季風增強，北部、東半部雲量慢慢增多、轉為短暫陣雨，而中南部山區也有機會降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平說，東北季風從周四影響到下周一，周四至周六東半部、北台灣比較容易下雨，周日、下周一降雨減緩，東半部、西半部山區有短暫雨。

氣象局提醒，北台灣周三明顯轉涼，白天高溫大約只有20度，和前一天30度左右的高溫相比，有10度左右的落差。官欣平表示，周四至下周一北部、東北部較涼，高溫約21至24度，這段時間低溫18、19度，周日、下周一來到16、17度；中南部高溫有些下降但還有30度，周日、下周一可能來到28度，不過沒差很多，期間中南部低溫19至22度。

官欣平提醒，今西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度；今、周三基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖易有長浪發生，請注意。

官欣平指出，位於關島南方海面的熱帶擾動，由於所處洋面環境適合發展，滿有機會成颱，以周三到周末機率滿大，若未來都在洋面前進，沒太多地形和冷空氣破壞，強度是有機會滿大的。

▲▼吳聖宇說，幾個全球模式的預測都已統一，擾動在菲律賓以東就轉向東北移動而去，外圍環流也不會影響台灣。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



官欣平分析，目前擾動最有機會路徑是慢慢到菲律賓海面之後北轉，對台灣影響比較低，但較有可能加強東北風分量，讓台灣天氣比較涼爽。

吳聖宇在臉書提到，很多人一直在關注颱風，其實目前它還是一個熱帶擾動94W，結構還很鬆散、環流很大，所以要整合需要比較長的一段時間，這個季節不論是太平洋高壓的東風，或是越赤道氣流的西南風都不夠強，要能夠把它「搓」到轉起來不是很簡單的一件事情。

吳聖宇表示，由目前的預報資料來看，有可能要等到周三左右，才有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風等級；雖然目前發展緩慢，但是預報資料也都指出一旦發展起來，很可能是一個又大又強的颱風。

吳聖宇說，路徑預報方面則逐漸趨於一致，幾個全球模式的預測都已經統一在菲律賓以東就轉向東北移動而去，不會進入南海，外圍環流也不會影響台灣，反而會讓台灣附近底層維持一段時間的偏北到東北風，鋒面結構不易維持，加上中高層落入西風主槽後側，空氣偏乾且穩定；且因颱風外圍本身的下沉作用，天氣反而會變得更好，更不容易降雨，有可能自周末起到下周四都是這種穩定的天氣型態。

▼最新各國模式模擬熱帶系統將大迴轉北上。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

