南韓40歲父「親自幫女童除毛」還PO心得文　網一看秒懂：是好爸爸

▲南韓一名父親發文表示，自己幫女兒除毛。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓網路論壇中日前有一名40多歲男子PO文，分享自己幫還在就讀小學6年級的女兒「除毛」的心得，文章標題嚇壞了許多網友，然而，這名父親在文中解釋女兒對成果「非常滿意」，也貼心附上了前後對比照。網友一看照片才發現，原來是因為女兒的腳毛長得異常茂盛。

南韓網路論壇「FMKorea」日前出現一則熱門文章，標題竟寫著「40餘歲父親替小6女兒除毛心得文」，許多網友嚇壞，以為又有惡劣嫌犯對自己的骨肉伸出狼爪，結果點進後才發現，原來女童雖然年紀還小，卻已經長出比同儕更加茂盛又濃密的腿毛，這位父親才會想要幫愛女進行蜜蠟除毛。

然而，網友看到前後對比照之後直接歪樓，「是好爸爸無誤」、「確定不是女兒幫爸爸除腳毛嗎？」、「不是啊！為什麼小學6年級腳毛會這麼多」、「標題嚇死我，還好是除腳毛」、「我小時候只要有女同學的人中長出細毛，視線就會一直飄過去」、「您女兒的腳毛比我還多」、「還在想為什麼要除毛，看來是必須要做的事呢」。

父親提到，儘管自己毫無經驗，女兒在過程中還痛得不斷對他罵髒話，完全忘了父女間的倫理，但在看見成果之後，女兒對爸爸的除毛技術反而讚譽有加，還再次向他提出除毛的要求，在旁邊全程觀看的妻子也接受了這件事。最後這名父親補充，「因為慢慢撕除的話會更痛，所以我推薦給想要對女兒合理進行報仇的爸爸們。」

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