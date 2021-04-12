血染遊樂場...溜滑梯驚見斑駁血紅　大象「慘遭分屍」

▲由於紅漆褪色，導致溜滑梯看起來十分可怕。（圖／取自推特）



記者王佩翊／編譯

公園遊樂場可以說是孩子們的快樂基地，然而日本卻有一名網友發現，有一座兒童遊樂場內的大象造型溜滑梯因油漆剝落，導致整個畫面看起來異常詭異，乍看之下甚至像是一隻遭到分屍的大象。該名網友PO出這座溜滑梯照片後，隨即吸引1.9萬人轉推、11.6萬人按讚。

日本網友球形日前在自己的推特上傳了2張大象造型溜滑梯的照片，只見照片中的溜滑梯滑道部分，原本漆有紅色油漆，但卻因使用已久，造成油漆剝落、褪色。然而血紅色的斑駁油漆，卻讓這座溜滑梯看起來像是一隻從中間被剖半分屍的灰色大象，十分可怕。原PO寫道，「因為塗色的關係，看起來像是真的裂成兩半的大象。」

▲網友也分享了自家附近的「同款大象」，而這座溜滑梯的紅漆更是從眼睛處留下。（圖／取自推特）



推文PO出後，隨即吸引1.9萬人傳推、430人引用、11.6萬人按讚。網友們紛紛表示，「也太可怕了吧」、「看起來好痛」、「設計這個溜滑梯的人不知道在想什麼」等。另外也有網友分享自家附近的同款式大象溜滑梯，然而在照片中，大象溜滑梯的紅色油漆雖然沒有斑駁，但是卻從眼睛處流出紅色「血液」，讓網友超傻眼。

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