快訊／南投火燒山逼近校園　魚池國中緊急宣布「13日停課」

▲南投魚池鄉火燒山，逼近魚池國中。（圖／翻攝自臉書／縣議員王秋淑）

記者柯沛辰、高堂堯／南投報導

南投縣魚池鄉12日下午4點15分傳出火燒山，由於地點位在魚池國中後方與公墓之間，加上火勢不斷蔓延、逼近校園，因此校方晚間緊急宣布，13日停課不停班。

南投消防局下午獲報後，立即派出日月潭分隊、國姓分隊、魚池分隊、雙冬分隊、埔里分隊5個分隊前往灌救，初估燃燒面積可能超過2公頃，不料稍早火勢蔓延，尚在全力搶救中。

▲魚池尖山火勢猛烈，已逼近至魚池國中校區，危及教室。（圖／民眾提供）

縣議員王秋淑稍早指出，現場晚間8點31分迅速延燒，火勢猛烈，林務局的打火弟兄們也到場支援，稍早經與教育處長聯繫，已緊急宣布魚池國中學生明天停課一天，另因燃燒後的灰燼散落，空氣品質不佳，呼籲鄉親盡量在家中、緊閉門窗。

南投縣政府教育處表示，魚池國中後方火燒山尚未撲滅，依災害要點第三條及第八條規定，魚池國中因臨近且火勢逼近、消防車輛進出頻繁，授權校長研議停班課，經校方評估，為顧及師生安全，明天（4/13）學生停課不停班。

稍早晚間8點44分，校方以Line群組通知各班導師，協請老師轉知所有6班113位學生家長；若家長安置學生不便，亦可送至明潭國中，魚池國中有專人協助。

▲魚池尖山傍晚火燒山，入夜後火勢仍然猛烈。（圖／民眾提供）

林務局南投林管處下午也接獲通報，得知魚池國中後方山坡發現有林地起火，立刻派員前往勘查，確認火災地點為埔里事業區第73林班。

由於魚池尖山位在市區附近，又緊鄰鄉公所、學校和民宅，隨著火勢延燒，不斷有煙霧和餘燼飄落，民眾也在社群上提醒彼此：切勿在頂樓上放置易燃物，以免造成二度災害。

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