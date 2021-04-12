　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／南投火燒山逼近校園　魚池國中緊急宣布「13日停課」

▲▼南投魚池鄉火燒山。（圖／翻攝議員王秋淑臉書）

▲南投魚池鄉火燒山，逼近魚池國中。（圖／翻攝自臉書／縣議員王秋淑）

記者柯沛辰、高堂堯／南投報導

南投縣魚池鄉12日下午4點15分傳出火燒山，由於地點位在魚池國中後方與公墓之間，加上火勢不斷蔓延、逼近校園，因此校方晚間緊急宣布，13日停課不停班。

南投消防局下午獲報後，立即派出日月潭分隊、國姓分隊、魚池分隊、雙冬分隊、埔里分隊5個分隊前往灌救，初估燃燒面積可能超過2公頃，不料稍早火勢蔓延，尚在全力搶救中。

▲▼南投魚池火燒山，魚池國中停課！周邊觀望入夜後的火勢仍然猛烈。（圖／民眾提供）

▲魚池尖山火勢猛烈，已逼近至魚池國中校區，危及教室。（圖／民眾提供）

縣議員王秋淑稍早指出，現場晚間8點31分迅速延燒，火勢猛烈，林務局的打火弟兄們也到場支援，稍早經與教育處長聯繫，已緊急宣布魚池國中學生明天停課一天，另因燃燒後的灰燼散落，空氣品質不佳，呼籲鄉親盡量在家中、緊閉門窗。

南投縣政府教育處表示，魚池國中後方火燒山尚未撲滅，依災害要點第三條及第八條規定，魚池國中因臨近且火勢逼近、消防車輛進出頻繁，授權校長研議停班課，經校方評估，為顧及師生安全，明天（4/13）學生停課不停班。

稍早晚間8點44分，校方以Line群組通知各班導師，協請老師轉知所有6班113位學生家長；若家長安置學生不便，亦可送至明潭國中，魚池國中有專人協助。

▲▼南投魚池火燒山，魚池國中停課！周邊觀望入夜後的火勢仍然猛烈。（圖／民眾提供）

▲魚池尖山傍晚火燒山，入夜後火勢仍然猛烈。（圖／民眾提供）

林務局南投林管處下午也接獲通報，得知魚池國中後方山坡發現有林地起火，立刻派員前往勘查，確認火災地點為埔里事業區第73林班。

由於魚池尖山位在市區附近，又緊鄰鄉公所、學校和民宅，隨著火勢延燒，不斷有煙霧和餘燼飄落，民眾也在社群上提醒彼此：切勿在頂樓上放置易燃物，以免造成二度災害。

►iPhone 12特價了！下殺24888元再送1200元

ET快訊
郭書瑤PO泳裝辣照　「胸前點點疑走光」
「根本沒綁好！」太魯閣號工程車滑落　檢送驗關鍵證據
快訊／南投火燒山逼近校園　魚池國中緊急宣布明停課
白沙屯媽祖「衝台鐵車站」 三進三出賜福！單親媽推腦麻兒奇遇落
再創新高！「25架共機」擾台灣西南防空識別區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南投火燒山逼近校園　魚池國中緊急宣布「13日停課」

獨／恐怖前夫嗆砍小孩　甜美人妻忍3年提告不起訴…淚：誰能保護我

「根本沒綁好！」太魯閣號工程車滑落　檢送驗關鍵吊帶曝光

北宜下坡路段衝太快！　65歲單車男「自摔倒地」送醫不治

快訊／國道3高雄中寮隧道前「火燒車」　車上5人送醫

SWAG最會賺錢女優收入曝！暗黑版吳佩慈現身：只出場約會沒做S

嘉義離奇輕生2死！母帶女兒燒炭倒浴室　14歲男友躺床上身亡

快訊／台南中西區工人10米高墜地　送醫搶救傷重不治身亡

快訊／基隆安親班火警！濃煙狂竄...疏散30名師生　打火兄弟急灌救

控元祖前夫偷吃大黑松千金！「傳聞中小三」反告安晨妤突撤回

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

大淵認「計畫娶穩交女友♥」　瘦子起鬨：現在就娶！打給她！

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

快訊／南投火燒山逼近校園　魚池國中緊急宣布「13日停課」

獨／恐怖前夫嗆砍小孩　甜美人妻忍3年提告不起訴…淚：誰能保護我

「根本沒綁好！」太魯閣號工程車滑落　檢送驗關鍵吊帶曝光

北宜下坡路段衝太快！　65歲單車男「自摔倒地」送醫不治

快訊／國道3高雄中寮隧道前「火燒車」　車上5人送醫

SWAG最會賺錢女優收入曝！暗黑版吳佩慈現身：只出場約會沒做S

嘉義離奇輕生2死！母帶女兒燒炭倒浴室　14歲男友躺床上身亡

快訊／台南中西區工人10米高墜地　送醫搶救傷重不治身亡

快訊／基隆安親班火警！濃煙狂竄...疏散30名師生　打火兄弟急灌救

控元祖前夫偷吃大黑松千金！「傳聞中小三」反告安晨妤突撤回

不怕傷了貴婦美甲！　千萬鑽石腰帶輕鬆轉換當髮飾、項鍊變胸針

影／白沙屯媽駐駕鹿寮「陳柏惟服務處隔壁」　網暴動：3Q媽祖保佑？

從不打草稿⋯奈良美智創作過程曝光！《月光小姐》誕生祕辛大公開

油亮油亮肥肉蓋在白飯上　彰化限定「爌肉握壽司」千人分享

蕾菈揪男友挑戰「漫畫腰」放閃！　他痛苦表情笑翻網：是摔下椅子

謝金河：女股神點出10大科技趨勢　未來10年的投資內涵！

台男沒有輸！研究揭曉「女生最愛尺寸」　醫：常用的不要太大

周興哲升格電影男主角　加碼1喜訊成亞洲第一！

偷學狗「吐舌+喘氣」！　羅威納秒收呆萌臉怒瞪：那是本汪的專利

少年籃賽／北市仁愛闖4強隊史最佳　家長是球隊最強後盾

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

社會熱門新聞

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

即／16歲高中生陳屍家中！

重機短褲黑絲妹「綠燈起步」摔倒　左膝遭壓骨折

南投無業男搶走71張刮刮樂！「中獎金額」讓網驚呆

即／嘉義離奇輕生2死1命危！母女倒浴室內、國中男亡

桃園婦騎車撞臨停車倒地　遭大貨車輾頭慘死

即／桃園疑競速失控釀火燒車！駕駛昏迷波及3車

天道盟高層中2彈亡！槍手循「館長模式」投案

不滿女兒和他交往　悍父強逼男手淫吞精　

即／新北八里驚傳槍響！1男命危搶救中　

阿嬤焦急打電話找嘸人　23歲男房仲燒成焦屍！

22歲男酒駕開賓士載3嫩妹自撞！　夜店high完4傷

離譜！男保全做筆錄竟被25歲警加Line要借6萬　玩股票對話內容曝光

即／南投火燒山　魚池國中宣布停課不停班

更多熱門

相關新聞

即／南投魚池尖山火燒山！燃燒面積估逾2公頃

即／南投魚池尖山火燒山！燃燒面積估逾2公頃

南投魚池鄉魚池國中後方的魚池尖山，下午4時15分左右傳出火燒山，南投消防局獲報後，派出日月潭分隊、國姓分隊、魚池分隊、雙冬分隊、埔里分隊5個分隊前往灌救，初估燃燒面積可能超過2公頃，目前暫無擴大，但消防隊不敢掉以輕心，持續於現場控制火勢中。

雙胞胎不同命　父母偏愛竟虐死弟

雙胞胎不同命　父母偏愛竟虐死弟

尿褲子被關浴室！南投雙胞胎弟遭爸媽虐到渾身傷不治

尿褲子被關浴室！南投雙胞胎弟遭爸媽虐到渾身傷不治

快訊／南投3歲童遭虐殺！爸媽罪嫌重大遭押

快訊／南投3歲童遭虐殺！爸媽罪嫌重大遭押

媽媽被說服買埔里房　當地人曝：首選竹山

媽媽被說服買埔里房　當地人曝：首選竹山

關鍵字：

魚池國中南投火災火燒山

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

星巴克4／12起連5天買一送一

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

LINE當機「傳訊息收不到」　電話也不通

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

徐睿知迷暈3男　分手金正賢改愛金秀賢

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面