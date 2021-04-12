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微風「泰國美食節」消費888送680　新光三越韓國展「魚板串買一送一」

▲微風超市泰國美食節。（圖／微風提供）

▲微風超市泰國美食節開跑，推滿額回饋。（圖／微風提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情讓國外旅遊活動停滯，各百貨與超市紛紛打出「偽出國」活動，讓消費者從味蕾開始體會異國風情，微風旗下Breeze Super即起舉辦「泰國美食展」，引進一系列泰國美食與調味商品，讓民眾在家也能思念泰國一下；新光三越南西則舉辦「韓國商品展」，主打韓式小吃讓大家輕鬆逛，還推出每日一物特價讓消費者享好康。

▲微風超市泰國美食節。（圖／微風提供）

▲微風超市泰國美食節。（圖／微風提供）

▲超市祭出多種泰式調味醬料與調味包。

微風超市Breeze Super即起至4／25推出「泰國美食節」，在賣場推出經典菜色包括綠咖哩雞、現做青木瓜沙拉、金錢蝦餅等，另還在3間分店加碼推出「冬陰功湯」、「打拋豬香鬆」、「泰式春捲」等菜色，還推出在家就能製作的泰式餐點產品，如酸辣湯醬、海鮮沾醬、調理包、沙拉醬等。

▲微風超市泰國美食節。（圖／微風提供）

▲泰式咖哩調理包，在家就能輕鬆做泰國菜。

微風表示，在泰國美食展活動期間於超市購買特定商品，消費滿688元可獲泰式福象水果叉匙組；消費滿888元，可獲「饗泰多100元美食折價券」或價值680元「香茅廚泰式檸檬魚料理兌換券」。

新光三越台北南西店從4／13起至4／26期間，舉辦「2021濟州島韓國商品展」，主推40家來自南韓小吃美食，其中20家還是南西初登場，包括老字號名店「濟州西歸浦飯捲」、韓國國民點心「THE HOTTEOK韓國得糖餅」、爆紅韓系咖啡廳「ChocoChez Bakery」紫薯麵包、「煎餃本家」泡菜煎餃、「88」起司熱狗，還有超夯香蕉牛奶品牌「Binggrae」也推香蕉牛奶冰沙或冰淇淋，絕對讓民眾吃飽飽。

▲微風超市泰國美食節。（圖／微風提供）

▲ChocoChez Bakery招牌紫薯麵包。（圖／翻攝ChocoChez Bakery官方IG）

新光三越表示，除豐富美食之外，另推出skm pay限定每日一物優惠，如4／13推出限定超夯韓國品牌VT x BT21唇釉，限量50份、4／15則有限定街頭四角魚板串買一送一優惠，限量50份，讓民眾享有出國都沒有的好康特價。

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