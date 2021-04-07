摩斯早餐新增「可頌堡」！2款新品亮相　全聯阪急麵包30元比臉大

▲摩斯漢堡推出早餐新品「火腿歐姆可頌堡」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡將於4/8推出早餐新品「火腿歐姆可頌堡」，可頌堡是首度登場的全新堡體，具有濃郁奶油香、口感鬆軟多層次；同日也推出海洋主題漢堡「干貝天丼珍珠堡」，將摩斯經典海鮮天婦羅再升級；而為了迎接母親節，也搶先推出寵愛媽咪優惠活動。

業者表示，「火腿歐姆可頌堡」以鮮嫩歐姆蛋、新鮮萵苣與微酸微甜的特調荷蘭醬，搭配層次豐富且奶香濃郁的可頌堡，將於4/8起每日上午10點半前供應。

▲摩斯漢堡新品。（圖／業者提供）

此外為了慶祝30週年，推出「山、海、日」主題漢堡，繼3月推出分別代表山和日的「輕檸雙牛堡、日出燒肉蛋堡」後，第二波在4/8上市「干貝天丼珍珠堡」，將粒粒飽滿的干貝油炸至外層酥脆，搭配新鮮豌豆、香氣迷人的海苔片，再淋上微鹹微甜的日式天丼醬清爽提味，與香Q米飯結合，每口都能品嚐到干貝的鮮甜及多層次食材的細緻風味，每日上午10點半後供應。

即日起至5/15也推出寵愛媽咪系列禮盒，包含日本直送的長崎蜂蜜蛋糕優惠價499元，再加贈玄米煎茶5包；池上糙米杏仁餅搭配紅鑽藜麥可可，優惠價469元；摩斯綜合堅果第2件半價；還有歐式經典磅蛋糕、台東紅藜地瓜穀物棒等多項商品，任選2件現省30元。居家料理商品如摩斯日式咖哩包買3送1，還有玉米濃湯、廣島拉麵等。

▲全聯阪急麵包慶祝達成千店，推出3款日本當地特色紀念款麵包，跟小孩的臉一樣「大」只要30元。（圖／記者林育綾攝）

而全聯福利中心也積極推廣早餐新選擇，特别將日本大阪阪急麵包工廠，原汁原味擴大移植到台灣，也效法日本強打高CP值均一價100日圓，在台灣推出「均一價30元」，但份量更大。還不定時在「PXGo!全聯線上購」祭出搭配OFF COFFEE的優惠組合，一次買可分批到門市取貨，沒有領取期限限制，阪急麵包取貨還可任選口味，換算下來麵包配咖啡比超商還便宜。

▲▼全聯阪急麵包慶祝達成千店，推出3款日本當地特色紀念款麵包，跟小孩的臉一樣「大」只要30元。（圖／記者林育綾攝）

而為了慶祝阪急麵包達成千間店，近來推出具有日本當地特色的3款CP值超高紀念款麵包，每款直徑12公分，跟小孩的臉一樣「大」，等於加量不加價！包括體積增加2.3倍的「淺草大菠麵包」、傳言日本師傅出錯卻成為人氣的「高知帽子麵包」、特別的「橫濱中華一番香麻手撕包」，即日起至4/22為第一波，單店每日限量30個。





▲因應抹茶季，全聯阪急麵包也推出限定商品。（圖／記者林育綾攝）

因應抹茶季，全聯阪急麵包也推出2款限定商品，「濃抹茶麵包」使用日本茶鄉靜岡縣的抹茶，經深蒸法製成，保留抹茶原色及香氣，滑順不澀的口感保留茶韻之醇美；「抹茶閃電泡芙」使用静岡抹茶原料製成的卡士達醬，於其上點酸甜莓果粒，精緻可愛的外型搭配外層的抹茶巧克力，一直是日本人氣商品。

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