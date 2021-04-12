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奇美博物館再推實境遊戲 　《穹頂計畫II 潘神之子》全新問世

▲奇美博物館繼首款實境遊戲《穹頂計畫》開創博物館新玩法後，再度推出《穹頂計畫II 潘神之子》，要讓玩家體驗寶藏獵人與怪盜集團的頂尖對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館繼首款實境遊戲《穹頂計畫》開創博物館新玩法後，再度推出《穹頂計畫II 潘神之子》，要讓玩家體驗寶藏獵人與怪盜集團的頂尖對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館的3座雕像在半夜憑空消失，現場沒有破壞痕跡也找不到監控影像，只剩一封神祕信函，看似與希臘神話暗藏關係？！奇美博物館繼首款實境遊戲《穹頂計畫》開創博物館新玩法後，再度推出《穹頂計畫II 潘神之子》，要讓玩家體驗寶藏獵人與怪盜集團的頂尖對決！

▲奇美博物館繼首款實境遊戲《穹頂計畫》開創博物館新玩法後，再度推出《穹頂計畫II 潘神之子》，要讓玩家體驗寶藏獵人與怪盜集團的頂尖對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美博物館自2019年起與遊戲專家「聚樂邦」合作推出實境遊戲《穹頂計畫》，把藝術品變成各種線索，展場化為解謎空間，打破許多民眾對博物館的想像，兩年來遊戲熱度不減，已累積逾萬人體驗，更一舉拿下聚樂邦遊戲「史上最賣座」的佳績。為了滿足民眾期待，並持續翻轉博物館嚴肅枯燥的刻板印象，館方今年再推續作《穹頂計畫II 潘神之子》，由玩家扮演寶藏獵人，以雕像遭竊為事件起始，展開與神祕怪盜集團「潘神之子」運謀鬥智、挖掘真相的冒險之旅。

▲奇美博物館繼首款實境遊戲《穹頂計畫》開創博物館新玩法後，再度推出《穹頂計畫II 潘神之子》，要讓玩家體驗寶藏獵人與怪盜集團的頂尖對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有別於首部《穹頂計畫》以藝術畫作為主題進行尋寶挑戰，《潘神之子》從希臘神話故事切入，更是一款破解怪盜行徑的緝捕遊戲。總共有8個任務關卡、4個部署任務，玩家必須穿梭於各個展廳之間，尋找、細察展品，同時搭配手機、道具的使用，在每個關卡限制的時間內逐一解開怪盜留下的謎團，成功守護藏品並逮捕反派成員。

▲奇美博物館繼首款實境遊戲《穹頂計畫》開創博物館新玩法後，再度推出《穹頂計畫II 潘神之子》，要讓玩家體驗寶藏獵人與怪盜集團的頂尖對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館表示，實境遊戲讓博物館變得好玩有趣，吸引許多不進博物館的族群相約造訪，也成為不同團體進行主題活動的好選擇，例如畢業班同學營造共同回憶、企業共識營培養團隊默契與合作能力、家族共遊交流感情等。在首款《穹頂計畫》做出口碑後，館內便開始構思全新主題回應玩家期待；由於館內有許多希臘神話題材的作品，如繪畫、雕塑、樂器、時鐘等，然而大部分民眾在觀賞這些作品時，常因對神話故事不熟悉而產生隔層紗或過目即忘的情形，《潘神之子》除了延續原有「玩博物館」的精神，特別在遊戲中埋入作品背後的神話故事，希望藉此引領大家一窺希臘神話的面貌，進而拉近民眾與作品的距離，讓博物館的知識學習從玩樂中輕鬆植入腦海。

▲奇美博物館繼首款實境遊戲《穹頂計畫》開創博物館新玩法後，再度推出《穹頂計畫II 潘神之子》，要讓玩家體驗寶藏獵人與怪盜集團的頂尖對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《穹頂計畫II 潘神之子》的操作十分簡單，民眾只要使用遊戲盒，使用手機登入網頁後就能在展廳開始遊戲，不需下載APP、不需預約，遊戲盒附贈奇美博物館門票（限使用一次），每盒供3至6人使用，遊戲期限自2021年5月10日至2023年4月30日止。

▲奇美博物館繼首款實境遊戲《穹頂計畫》開創博物館新玩法後，再度推出《穹頂計畫II 潘神之子》，要讓玩家體驗寶藏獵人與怪盜集團的頂尖對決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，為迎接518國際博物館日，奇美博物館將於5月15日（六）舉辦「燒腦體驗場」，邀請有志一同的玩家進行競賽，遊戲結束後獨家安排解密講座與Q&A時間，深度解析遊戲設計內幕，4月15日於博物館官網開放報名，名額限量、額滿為止。以上所有活動詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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