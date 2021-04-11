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迎接國際寵物日 山上花園水道博物館毛小孩健檢「剷屎官」直呼貼心

▲台南山上花園水道博物館，配合寵物友善旅遊，和台南市動保處合作，在園區舉辦寵物登記，寵物健檢及免費預防針注射，民眾直呼貼心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館，配合寵物友善旅遊，和台南市動保處合作，在園區舉辦寵物登記，寵物健檢及免費預防針注射，民眾直呼貼心。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

4月12日是國際寵物日，全台國定古蹟唯一擁有寵物園區的台南山上花園水道博物館，配合寵物友善旅遊，和台南市動保處合作，在園區舉辦寵物登記，寵物健檢及免費預防針注射，不少民眾趁著假日帶著毛小孩前來遊憩，同時健檢，可說是一舉兩得，直呼貼心。

文化局指出，古蹟區不同於一般的公園景點，有比較高的維護要求，加上因為是收費園區，須顧及所有遊客感受，因此從早年寵物禁止入內，到現在已經逐步開放成只要寵物不落地即可入園，和主人一起暢遊。

▲台南山上花園水道博物館，配合寵物友善旅遊，和台南市動保處合作，在園區舉辦寵物登記，寵物健檢及免費預防針注射，民眾直呼貼心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

落實市長黃偉哲寵物友善政策，水道博物館開館後，除了爭取在地廠商冰點冷氣提供寵物推車給民眾免費使用外，還規劃了寵物園區，讓寵物可以在寵物園區內盡情奔馳，由空中鳥瞰，造型是柴犬頭的寵物園區，也多次成為媒體話題。

搭配國際寵物日，台南市政府規劃毛小孩遊台南友善地圖，列出民眾可以帶著毛小孩一同出遊的景點及餐廳或住宿地點，同時與台灣好行山博行線合作，方便民眾按圖索驥，並提供門票優惠及免費兌換零食等活動，連日來也吸引了不少毛小孩及飼主前來。

水道博物館與台南市動保處合作，邀請台南知名獸醫院中美醫院院長朱碧娥前來協助健檢，也吸引不少民眾帶著寵物前來參加，落實寵物友善政策。

保養直達肌底重現澎潤緊緻

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