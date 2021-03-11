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山上花園水道博物館月老香水助脫單　白色情人節前夕成熱門話題

▲山上花園水道博物館月老香水助脫單，民眾希望能再繼續購買，幫助更多身邊單身朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲山上花園水道博物館月老香水助脫單，民眾希望能再繼續購買，幫助更多身邊單身朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日前有民眾傳訊息給山上花園水道博物館，表示自己到遊時，買了一罐香水給親戚的兒子，想不到過一段時間後，親戚的兒子真的順利脫單，白色情人節要到了，希望能再繼續購買，來水道結「水緣」，幫助更多身邊單身朋友。

台南市文化局近年來積極開發地方特色文創商品，並在各古蹟景點販售，其中最近開發的月老香水及月老軟糖最受青睞，山上花園水道博物館因為環境優美，吸引不少年輕族群出遊拍照，連帶帶動買氣，銷售成績一直不錯。

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▲山上花園水道博物館月老香水助脫單，民眾希望能再繼續購買，幫助更多身邊單身朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前有遊客傳訊息到博物館粉專，表示自己來玩時，幫親戚的兒子買了一瓶月老香水，開玩笑的跟親戚說要供奉在佛龕7749天，後來親戚的兒子還真的開花結果；現在有另一個親戚也拜託代購，所以詢問是否還有貨。網友還附上當初購買的香水及軟糖照片，證明確有此事。

▲山上花園水道博物館月老香水助脫單，民眾希望能再繼續購買，幫助更多身邊單身朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

園方指出，自營商品中，月老系列的確銷售成績都很好，目前還有少量庫存，但也擔心需求量過大，也提醒她可以到市區古蹟景點詢問，館方也在粉專跟粉絲們分享訊息，白色情人節前夕傳出這個好消息，預計將帶動另外一波買氣。

兩大明星商品人氣爆棚
 

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