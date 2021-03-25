有蘭一方　國際蘭展花落水道博物館優雅綻放

▲台南山上花園水道博物館，將國際蘭展轉移至館區的花卉，以「有蘭一方」為主題，搭配水道博物館古色古香的歷史建築，讓蘭花在水道博物館繼續優雅綻放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

原定於3月登場的國際蘭展，今年考量疫情再度停辦，台南山上花園水道博物館將蘭展轉移至館區的花卉以「有蘭一方」為主題，搭配水道博物館古色古香的歷史建築，讓蘭花在水道博物館繼續優雅綻放，更成功吸引所有遊客的目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年因疫情衝擊，考量到全民健康與防疫落實，行之有年的台灣國際蘭展再度停辦。雖然民眾今年依舊無法前往蘭展，目睹場面盛大的蘭花美景，但延續去年「遍地開花」的概念，蘭展內的花卉將轉移至台南各處景點。山上花園水道博物館今年度依舊在轉移名單內，今年度的布展主題「有蘭一方」設置於園區內最受歡迎的快濾桶室，14座配色典雅，近百年歷史的英國進口快濾桶，以及充滿工業美學的歷史建築，襯托出蘭花的豔麗色澤與優雅姿態，更在布展結束當天立刻成為水道博物館最新的焦點，路過民眾無不露出驚喜的表情，相爭拍照紀念。

台南市長黃偉哲表示，自去年開始，疫情對於各藝文展演活動均造成相當大的衝擊，為了不讓防疫出現破口，同時讓各方民眾不論走到哪裡，都能感受到蘭花的美麗，以及蘭展場面的壯觀，今年同樣以遍地開花的方式將蘭花分配至各處景點，以獨立小蘭展的方式，讓台南各地皆能花團錦簇。

文化局長葉澤山表示，除了山上花園水道博物館外，鄰近的化石園區、就是區內包括赤崁樓、安平古堡也都有蘭花布置，非常值得前去一觀。

山上花園水道博物館的蘭花已於3月24日布置完畢，目前已是盛開的狀態，色彩繽紛燦爛，相當受歡迎。館方建議，考量到蘭花花期，民眾若要賞花，最好在五月之前前來觀賞，才能在最美的時間點一睹水道蘭展風采。

錶殼+海軍深藍色運動錶帶

