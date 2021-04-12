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屏東男「假車禍擄殺女子」　國民黨團：跟騷法獨缺行政院版本

▲▼屏東,曾女。（圖／翻攝臉書）

▲屏東縣萬丹鄉8日發生一起「假車禍真擄人」命案，國民黨團呼籲跟蹤騷擾防治法盡快通過。（圖／翻攝臉書）

記者徐政璿／台北報導

屏東某門市曾姓女店員，上週五遭黃姓男子開車撞倒後擄走棄屍，得年29歲。遺憾的是，早被黃男跟蹤並性騷的她曾報案，但聲請保護令未果，現行的「跟蹤騷擾防制法」草案等4個相關法令都無法阻止這場悲劇。國民黨團炮轟，朝野立委15個版本已在委員會審查，至今獨缺政院版，籲政府快提出版本展現決心。

國民黨立院黨團今（12）日舉行記者會，黨團書記長鄭麗文呼籲政府不要再口號治國，儘速通過立法。內政委員會召委林思銘也指出，朝野立委15個版本已在委員會審查，至今獨缺政院版，呼籲政府快提出版本展現決心。

鄭麗文表示，台灣每年都有2萬個不堪騷擾報案的例子，跟蹤騷擾對受害人的家庭、受害者個人精神狀態，都造成很嚴重威脅，但台灣立法非常遲緩。

鄭麗文強調，美國加州在上世紀90年代就通過跟騷立法，台灣鄰近的日本、新加坡也通過立法，國民黨團要大聲疾呼，悲劇不要一再發生，如果「跟騷法」早日過，或許屏東的案件是可以避免的，政府不要再口號治國，不要再多一個受害人、多一個家庭陷入悲劇。

本會期擔任內政委員會召委的林思銘說，國民黨早在38婦女節當天就曾開記者會呼籲跟騷立法，他也在本會期輪值擔任召委的第一週和3月18日就排審「跟騷法」，目前立院有15個朝野立委提出的版本，卻獨缺政院版，最後委員會做成決議，要求內政部與相關部會在1個月內將朝野黨團版本提出書面說明，也要求行政院儘速提出版本交付立院審查。

林思銘指出，至今也過了快要1個月，仍未看到行政院的版本，本週他也繼續排審相關法案，希望立法儘速完成，更希望內政部、行政院儘速提出版本讓民眾看到政府的決心，不要再推諉。

國民黨立委洪孟楷則表示，跟蹤騷擾防制專法就是要防範未然；現行雖有社會秩序維護法、性騷擾防治三法、刑法及家庭暴力防治法等保護，但卻無法針對反覆、持續性行為即時有效的介入，於是跟騷法就是在這段期間，避免重大刑案發生的關鍵。

洪孟楷說，跟騷立法刻不容緩，國人不能再接受更多破碎的家庭，早一步立法就能減少一個重大刑案的發生。呼籲行政院盡速通過草案送至立法院排審，不分藍綠，這是所有國人都可能會遇到的問題，千萬不要有「等到有人出事，總會有法可管」的心態。

內政部長徐國勇12日受訪時表示，「跟騷法」草案現在已經在立法院審議中，政院版本也在行政院審核中，會向政委轉達，希望審核可以加快，盡速送來立法院進行審查。

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